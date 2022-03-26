سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:03 ص
26 مارس 2022
سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 26/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذت الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 202.55 شيكل $63.00

سعر الذهب عيار 22   185.67 شيكل $57.75

اسعار الذهب عيار 21 177.24 شيكل $55.13

اسعار الذهب عيار 18 151.92 شيكل $47.25

سعر الذهب عيار 14   118.15 شيكل $36.75

سعر الذهب عيار 12   101.28 شيكل $31.50

اسعار أوقية الذهب      6,299 شيكل  $1,959

اسعار جنيه الذهب      1,418 شيكل  $441.03

اسعار كيلو الذهب      202,550 شيكل       $63,003

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

25 مارس      202.64       177.32       151.99       118.21       101.32

24 مارس      203.28       177.87       152.46       118.58       101.64

23 مارس      201.49       176.30       151.12       117.53       100.74

22 مارس      198.71       173.87       149.03       115.91       99.35

21 مارس      200.34       175.30       150.26       116.86       100.17

20 مارس      200.69       175.60       150.52       117.07       100.34

19 مارس      200.64       175.57       150.48       117.04       100.32

18 مارس      200.69       175.61       150.52       117.07       100.35

17 مارس      202.16       176.90       151.62       117.93       101.08

16 مارس      202.28       177.00       151.71       118.00       101.14

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