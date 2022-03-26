يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 26/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذت الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 202.55 شيكل $63.00

سعر الذهب عيار 22 185.67 شيكل $57.75

اسعار الذهب عيار 21 177.24 شيكل $55.13

اسعار الذهب عيار 18 151.92 شيكل $47.25

سعر الذهب عيار 14 118.15 شيكل $36.75

سعر الذهب عيار 12 101.28 شيكل $31.50

اسعار أوقية الذهب 6,299 شيكل $1,959

اسعار جنيه الذهب 1,418 شيكل $441.03

اسعار كيلو الذهب 202,550 شيكل $63,003

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 مارس 202.64 177.32 151.99 118.21 101.32

24 مارس 203.28 177.87 152.46 118.58 101.64

23 مارس 201.49 176.30 151.12 117.53 100.74

22 مارس 198.71 173.87 149.03 115.91 99.35

21 مارس 200.34 175.30 150.26 116.86 100.17

20 مارس 200.69 175.60 150.52 117.07 100.34

19 مارس 200.64 175.57 150.48 117.04 100.32

18 مارس 200.69 175.61 150.52 117.07 100.35

17 مارس 202.16 176.90 151.62 117.93 101.08

16 مارس 202.28 177.00 151.71 118.00 101.14