نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، ضحايا الحريق المؤلم في محافظة الخليل.

جاء ذلك في بيان للحركة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه، قالت فيه " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضحايا الحريق المؤلم الذي وقع فجر اليوم في بلدة تفوح غرب مدينة الخليل".

وأضافت :" إننا إذ ننعى ضحايا هذا الحادث الأليم، لنؤكد أن هذا المصاب الذي فجعت به بلدة تفوح في الخليل هو مصاب لكل أبناء شعبنا على امتداد الوطن الفلسطيني".

وأردفت الحركة في بيانها " وأمام هذا الحدث المفجع، نتقدم بخالص التعازي وأسمى المواساة من عائلة "ارزيقات"، وعموم شعبنا في مدينة الخليل، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

{ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

الجهاد الإسلامي تنعي ضحايا الحريق المؤلم في محافظة الخليل

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضحايا الحريق المؤلم الذي وقع فجر اليوم في بلدة تفوح غرب مدينة الخليل.

إننا إذ ننعى ضحايا هذا الحادث الأليم، لنؤكد أن هذا المصاب الذي فجعت به بلدة تفوح في الخليل هو مصاب لكل أبناء شعبنا على امتداد الوطن الفلسطيني.

وأمام هذا الحدث المفجع، نتقدم بخالص التعازي وأسمى المواساة من عائلة "ارزيقات"، وعموم شعبنا في مدينة الخليل، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء.

ونرجو الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدين وقوفنا وتضامننا الكامل إلى جانب العائلة المكلومة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

السبت 23 شعبان 1443هـ - 26 مارس 2022م