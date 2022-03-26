تفاصيل اتفاق اتحاد المعلمين : صرف رواتب كاملة وأجور مراقبة التوجيهي الأيام القادمة

أعلن الاتحاد العام للمعلمين اليوم السبت 26 مارس 2022 أن الحكومة ستصرف للموظفين رواتب كاملة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف الاتحاد في بيان له: تواصل معنا خلال الايام السابقة العديد من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية وتم التأكيد على صرف معدل راتب كامل خلال الأشهر القادمة.

وتابع الاتحاد: تم الاتفاق مع وزارة التربية والمالية على صرف اجور المراقبة للثانوية العامة خلال الايام القادمة حيث تم تحويل نصف المبلغ الاسبوع الماضي، وسيتم تحويل باقي المبلغ هذا الاسبوع وسيتم بعدها صرف اجور التصحيح وايضا سيتم جدولة الاستحقاقات المالية للمعلمين من مراقبة توظيف ومناهج وغيرها على دفعات شهرية.

وأشار إلى أن العمل جارٍ في وزارة المالية والتربية على انهاء الملفات العالقة بخصوص المحافظات الشمالية والجنوبية من احتساب العقود 2016 وصرف درجاتهم ومستحقاتهم وملف العقود 2019 العالق حيث تم تجهيز البيانات من وزراة التربية والمالية لرفعها.

وقال الاتحاد في بيانه إنه سيتم الصرف لعلاوات الاتحاد فور انتهاء الازمة المالية وبخصوص ملفات المحافظات الجنوبية من مواصلات ودرجات وملف 2006 العمل جاري على التنفيذ قريبا وسيتم تقسيم الملف الى دفعات شهرية.