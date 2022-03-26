هل يجب على المرأة لبس الحجاب عند قراءة القرآن.. حكم قراءة القرآن بشعر مكشوف

حكم قراءة القرآن بشعر مكشوف، القرآن الكريم، كلام الله المنزل على رسوله الكريم، والإيمان به شرط أساسي من شروط الإيمان الصحيح أما تلاوته فهي دواء للقلوب وهو جزء أساسي من الروتين اليومي الذي لا غنى عنه في حياة ملايين المسلمين بالعالم، لذا تتساءل الكثير من النساء بشأن جواز تغطية المرأة شعرها أثناء تلاوة القرآن الكريم، وهو ما جاوب عليه الشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، خلال البث المباشر له عبر صفحته على "فيسبوك".

هل يجب على المرأة لبس الحجاب عند قراءة القرآن

ونظراً لتسائل الكثيرين على حرمة قراءة القرآن للمرأة بشعر مكشوف أو حكم قراءة القرآن بشعر مكشوف، قررنا في هذه المقالة التي خصصنها للحديث عن حكم قراءة القرآن بشعر مكشوف، التعرف على حكم قراءة القرآن بشعر مكشوف وهل هل حرام قراءة القرآن بدون حجاب، وفقاً لدار الإفتاء المصرية وشيوخ الأزهر.

حكم قراءة القرآن بشعر مكشوف

«هل يجب على المرأة تغطية شعرها عند تلاوة القرآن؟» طرحت ذلك السؤال إحدى متابعات الشيخ مبروك عطية على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» والذي جاوب عليه بأنه:«في تعريف القرآن الكريم ما هو إلا كلام الله المتعبد بتلاوته، وإذا فقراءة القرآن الكريم عبادة والصلاة عبادة زي ما لازم تغطي شعرك في الصلاة لازم بردو تغطية الشعر في تلاوة القرآن الكريم، إذا كنتِ على علم بتعريف القرآن وأن تلاوته عبادة».

هل حرام قراءة القرآن بدون حجاب

في الأعوام الأخيرة، كان هناك جدلا كبيراً بين الناس في شروط قراءة القرآن الكريم التي تعد أساسيات منذ نزوله، إذ تترددت الكثير من الأسئلة خاصة بين النساء، مثل «هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء الشعر أم لا؟ وما حكم تلاوة القرآن الكريم للحائض؟»، وتلك الأسئلة الإجابة عليها ورد من دار الإفتاء أو شيوخ الأزهر، منهم الشيخ مبروك عطية، وهي الآتي:

- قراءة القرآن الكريم عبادة كالصلاة، وتغطية الشعر واجبة فهو كلام الله المنزل على رسوله الكريم والمتعبد به.

- شرط قراءة القرآن الكريم هو الطهارة، إذا لابد أن تكون المرأة طاهرة ويجب عليها الوضوء قبل لمس المصحف الشريف.

- إذا كان ضرورياً على المرأة قراءة القرآن، فعندها تستطيع أن تقرأ من الهاتف لكن عند الضرورة فقط وتلك الضرورات منها امتحانات القرآن الكريم الذي يجب فيها مراجعة الأجزاء المحفوظة.

هل يجوز قراءة القرآن بدون خمار

وفي اطار مقالنا هل يجب على المرأة لبس الحجاب عند قراءة القرآن.. حكم قراءة القرآن بشعر مكشوف، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي والذي جاء بعنوان هل يجب غطاء الرأس عند قراءة القران؟