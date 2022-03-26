"اسرائيل" تُدرب مقاتلين أوكرانيين في منشآت سرية   

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الجمعة، بأن "مقاتلين سابقين في سرية هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، التي تعدّ وحدة النخبة، يدربون قوات أوكرانية في منشآت عسكرية سرية، وسط غض قيادات الجيش ووزارة الأمن الإسرائيلية النظر عن هذه التدريبات".

وتناولت الصحيفة في تقرير نشرته، تحت عنوان "فوضى أوكرانيا"، تصدّر الصفحة الأولى، المشاركة الإسرائيلية السرية في دعم القوات الأوكرانية.

وأوضح التقرير أنّ المدربين هم "ضباط احتياط في الجيش الإسرائيلي، وخريجو وحدة هيئة الأركان العامة سييرت متكال"، والتي تعدُّ إحدى أهم الوحدات العسكرية الخاصة في الجيش.

وأشار إلى أن المدربين الإسرائيليين دربوا مدنيين أوكرانيين على استخدام سلاح "تافور" الإسرائيلي، من أجل المشاركة في معارك ضد جنود الجيش الروسي.

وقالت "يديعوت أحرونوت": إن المكان الذي يجرى فيه التدريب "سري للغاية"، مشيرةً إلى أنّه "منشأة ضخمة تضم عدة مبانٍ صناعية في غرب أوكرانيا، ويتم التكتم عليها خوفاً من استهدافها من الروس".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الشروط السرية الصارمة التي تم فيها إجراء هذا التقرير والتصوير والنشر جاءت بناءً على طلبات الجانب الأوكراني"، مبينة أن الجنود والضباط الإسرائيليين السابقين يرتدون أقنعة على وجوههم.