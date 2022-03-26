هل الخيار يعالج مرض الزهايمر والحساسية؟

أعلن باحثون بريطانيون، عن تطوير لقاح أساسه الخيار؛ يوفر وقاية ضد مرض الزهايمر والحساسية من القطط والصدفية.

حيث كشفت تجارب، قام بها باحثون بريطانيون عن نوع جديد من التطعيمات، يتكون بشكل أساسي من مواد مستخلصة من الخيار، قد يتمكن من توفير الوقاية اللازمة ضد أمراض مثل الزهايمر والحساسية.

ويعتقد الباحثون أنهم قد تمكنوا أخيراً من صناعة ما أطلقوا عليه مسمى “الرصاصة الفضية” وذلك عبر قيامهم باستخدام فيروس يؤثر على الخضراوات لاستخلاص نوع جديد من التطعيمات التي قد تساعد على حماية البشر من العديد من الأمراض.



وقام الباحثون باستخلاص الغلاف البروتيني لفيروس يصيب الخيار، ويتسبب عادة ببعض النتوءات والانتفاخات على سطح الثمرة، ثم قاموا باستخدام هذا البروتين مع تركيبة بروتينية تم استخلاصها من طعم التيتانوس في صناعة الطعم الجديد.

وأظهرت التجارب الأولية، التأثير الإيجابي في الحالات التالية:

الحساسية عموماً وحساسية القطط خصوصاً.

الصدفية.

وقد يكون الطعم الجديد فعالاً في الوقاية من بعض الأمراض قبل حدوثها، كما في حالة مرض الزهايمر، أو في محاربة بعض الأمراض والشفاء منها بعد حدوثها كما في حالة مرض الصدفية.