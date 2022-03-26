مسؤول أممي: عدد المستوطنين في الضفة زاد بنسبة 23% منذ العام 2014

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، زادت بنسبة 23 في المئة منذ العام 2014.

وقال المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، إن "أعداد المستوطنين في الضفة الغربية، بلغت نحو 370 ألفًا في العام 2014".

وأوضح لينك، في جلسة خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن أعداد المستوطنين زادت حالياً بنسبة 23 في المئة وبلغ 480 ألفاً.

وبيّن أن إجمالي أعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغت 710 آلاف.

وقال إن: "احتلال إسرائيل لفلسطين يرقى إلى الأبارتايد (نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا)".

وأضاف لينك أن "إسرائيل" تواصل أمام المجتمع الدولي فرض سياسة التمييز العنصري ضد فلسطين في عالم انتهى فيه الأبارتايد، وأن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعية، وغير قانونية، وجريمة حرب".