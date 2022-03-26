بعد استكمال المرحلة الأولى ..روسيا تهدد باقتحام مدن أوكرانية

هددت روسيا باقتحام خمس مدن أوكرانية محاصرة بينها العاصمة كييف، وقالت إن قواتها ستركز على استكمال السيطرة على إقليم دونباس، في حين أكدت أوكرانيا أنها كبدت الجيش الروسي خسائر كثيرة وأجبرته على التراجع. وعلى الرغم من حديث تركيا عن إمكانية أن تسفر جهودها الدبلوماسية عن التوصل لتسوية، استبعدت كييف حدوث انفراجة قريبة.

وبعد شهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي إعلان الثاني من نوعه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 1,351 جنديا روسيا منذ بدء الحرب، في مقابل سقوط 14 ألف قتيل و16 ألف جريح في صفوف الجيش الأوكراني، مؤكدة استكمال الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوة الجوية الأوكرانية ومنظومات الدفاع الجوي قد دمرت بالكامل تقريبا، وأن سلاح البحرية لم يعد موجودا لدى أوكرانيا. وقالت هيئة الأركان الروسية إن قواتها ستركز جهودها على السيطرة على إقليم دونباس، مضيفة أن مدن كييف وخاركيف وتشيرنيهيف وسومي وميكولايف محاصرة، من دون أن تستبعد إمكانية اقتحامها.