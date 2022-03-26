حالة الطقس: أجواء غائمة نهاراً وباردة ليلاً

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ، اليوم السبت، أن يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأحد 27/3/2022م، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الإثنين 28/3/2022م، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.