سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية السبت 26 مارس 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم السبت 26 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

و سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تداولات اليوم ارتفاعًا جزئيًا في عموم المحافظات السورية، وحافظ على استقراره في إدلب.

ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 15 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 0.38%). واستقر عند سعر شراء 3895، وسعر مبيع يبلغ 3945 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3925 و 3945 ليرة.

و ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مدينة حلب بمقدار 15 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.38%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3885، وسعر مبيع يبلغ 3935 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3915 و 3935 ليرة.

و استقر سعر صرف الدولار في ادلب عند سعر شراء يبلغ 3875، وسعر مبيع يبلغ 3915 ليرة للدولار الواحد.

بينما كان سعر صرف الدولار للحوالات في نشرات شركات الصرافة يساوي 2925 ليرة سورية للدولار الواحد.

و بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 4342 ليرة للمبيع و 4282 ليرة للشراء. بينما بلغ في حلب 4331 ليرة للمبيع و 4271 ليرة للشراء. وفي إدلب 4310 ليرة للمبيع و 4261 ليرة للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 5126 ليرة للشراء، و5202 ليرة للبيع.

و بلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1037 ليرة للشراء، و1053 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 1058 ليرة للشراء، و1074 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 12801 ليرة للشراء، و12991 ليرة للبيع.