طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 26 مارس 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في لبنان، السبت 26 مارس/آذار 2022، فيما استقرت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، نحو 95,083 ألف ليرة (62.68 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، نحو 71,314 ألف ليرة (47.01 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 55,466 ألف ليرة (36.56 دولار).

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان، نحو 47,542 ألف ليرة (31.34 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان، (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 83,200 ألف ليرة (54.84 دولار).

وهبط سعر أوقية الذهب (الأونصة) في لبنان اليوم، لنحو 2,957 مليون ليرة (1949 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 665,598 مليون ليرة (438.76 دولار).