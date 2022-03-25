ما فحوى الرسالة التي نقلها الوسيط المصري من "إسرائيل" للفصائل الفلسطينية؟

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، عن فحوى الرسالة التي نقلها الوسيط المصري إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة .

وبينت القناة العبرية أن "إسرائيل" نقلت عبر الوسيط المصري رسالة تحذير إلى الفصائل الفلسطينية في غزة من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية أو القدس.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة في القاهرة، قولها: إن "إسرائيل" حذرت الفصائل الفلسطينية في غزة من الانعكاسات التي ستترتب على القطاع في حال حدوث تصعيد أمني في القدس أو الضفة الغربية.

وبحسب القناة، أوضحت المصادر أن مسؤولين في جهاز المخابرات المصري أجروا مؤخرًا اتصالات مع "إسرائيل" ومسؤولين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي بهدف خفض التوتر الأمني.