الجزائر يقترب خطوة نحو كأس العالم بفوزه على الكاميرون بمباراة ذهاب تصفيات أفريقيا

حقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الكاميرون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 25-3-2022، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وسجل إسلام سليماني هد تقدم الجزائر في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وشهدت المباراة توقف اللعب عندما كانت تشير نتيجة المباراة إلى تقدم الجزائر بهدف نظيف بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب جابوما الذي استضاف اللقاء.

وتم إصلاح العطل بعد توقف اللعب لقرابة الـ7 دقائق، واستأنف حكم اللقاء المباراة التي انتهت بفوز الجزائر بهدف دون مقابل.

ويستضيف ملعب مصطفى تشاكر مباراة الإياب بين منتخبي الجزائر ضد الأسود الغير مروضة يوم الثلاثاء 29 مارس في الدور الختامي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس العالم قطر 2020، ويكفي الجزائر التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل.