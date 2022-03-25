المنتخب التونسي يفوز على منتخب مالي في مبارة نارية بنتيجة 1 - 0 بتصفيات كأس العالم

قطع المنتخب التونسي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم 2022 بالفوز على مضيفه منتخب مالي بهدف دون رد في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات قارة أفريقيا.

و أحرز موسى سيساكو، مدافع منتخب مالي، هدف التقدم لصالح منتخب تونس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 37 من المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "26 مارس" بمالي، في لقاء الذهاب بالدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - محمد دراجر

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - عيسى العيدوني - غيلان شعلالي

خط الهجوم: يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري - نعيم السليتي

ويبحث منتخب نسور قرطاج عن نتيجة إيجابية لتسهيل مهمتها في لقاء الإياب، المقرر في تونس يوم الثلاثاء المقبل، لاقتناص تذكرة الترشح للمونديال للمرة السادسة في تاريخها والثانية على التوالي.

ويدخل منتخب نسور قرطاج المباراة الحاسمة ضد نظيره المالي بمعنويات عالية إذ تصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة خلال مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد 13 نقطة، وفاز في 4 مواجهات من أصل 6 جولات ، فيما تلقى الهزيمة في لقاء وتعادل في آخر.

في المقابل، يدخل منتخب مالي المواجهة بأفضلية معنوية، خصوصا أنه فاز على نسور قرطاج (1-0) في يناير الماضي، خلال دور المجموعات من منافسات كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بالكاميرون.

ويقف التاريخ في صف المنتخب المالي في المواجهات المباشرة التي جمعته سابقا بنظيره التونسي، فقد تقابل المنتخبان في 7 مباريات رسمية كان الفوز حليف "نسور مالي" في 4 مناسبات، في حين فاز "نسور قرطاج" في مناسبة وحيدة، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وسبق لمنتخب تونس المشاركة في دورات 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم في آخر نسخة من المونديال سنة 2018 في روسيا، وهو رقم قياسي عربي.