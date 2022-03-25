"إسرائيل" والمغرب توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل" والمغرب وقعتا على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري خلال أول زيارة عسكرية رسمية "إسرائيلية" للرباط اختتمت أمس.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن رئيس الهيئة الاستراتيجية الميجر جنرال تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية البريغادير آفي دافرين، وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات البريغادير "ج"، اجتمعوا مع مسؤولين في قيادة الجيش المغربي وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق.

وأوضح المتحدث أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تمهيدًا للتوقيع على خطة عمل بين الجانبين.