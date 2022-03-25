موعد مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال الجمعة 25-2-2022 و القنوات الناقلة

مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022، هو الحدث الأهم والأكبر لجماهير الكرة المصرية اليوم الجمعة، ويواجه منتخب مصر بقيادة محمد صلاح نظيره السنغالي على أرض ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الذهاب للجولة الحاسمة لحجز بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022.

موعد مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال الجمعة 25-2-2022

مصر والسنغال وجها لوجه اليوم الجمعة 25-3-2022 عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وإيطاليا والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات- أبوظبي- دبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال على أون تايم سبورت الجمعة 25-3-2022

تردد قناة أون تايم سبورتس

البث الرقمي UHF32

نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: راسي معدل الرمز: 27500

معلقين مباراة مصر والسنغال الجمعة 25-3-2022

ON Time Sports 1 HD مدحت شلبى

SSC3 HD سمير المعيرفي

ON Time Sports 2 HD أيمن الكاشف

حرص نجم ليفربول محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على توجيه رسالة لجماهير الفراعنة، قبل ساعات من مواجهة السنغال، الجمعة، في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة للجماهير المصرية من مدرجات استاد القاهرة. وعلق عليها قائلًا: «محتاجينكم بكرة»، في إشارة إلى رغبته في دعم الجمهور للفراعنة أمام السنغال.