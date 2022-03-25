راصد جوي: انحسار المنخفض الجوي و ارتفاع تدريجي على الحرارة الاسبوع القادم

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار والابتعاد التدريجي عن المنطقة ، اعتباراً من الليلة.

و من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غداً السبت وتضعف فرصة الأمطار بشكل كبير ويسود جو مشمس الى غائم جزئي نهاراً ومائل للدفء في معظم المناطق باستثناء الجبلية منها حيث يكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً. مع ساعات المساء يعود الطقس ليصبح شديد البرودة وتدن كبير على درجات الحرارة مع جو صافِ. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما الأحد المقبل، فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أدني من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين نهاراً، ويكون الجو ما بين مشمس الى غائم جزئي نهاراً ، وتسود أجواء معتدلة في المناطق الساحلية والسهلية وشديدة الدفء في الأغوار والبحر الميت والمناطق الشفاغورية في الجبال يكون الجو مائلاً للدفء ليلاً يصبح الجو بارداً ولكن بحدة أقل من الأيام الفائتة الرياح تكون غربية الى شمالية غربية والله تعالى أعلى وأعلم

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين لنتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لأول مرة منذ بداية الشهر الحالي، ويسود جو بارد في ساعات الصباح لكن ساعات النهار ستحمل أجواء مشمسة ودافئة في كافة المناطق بما فيها الجبلية منها. ليلاً يعود الجو بارداً الى شديد البرودة. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية.

و يتواصل الارتفاع في درجات الحرارة الثلاثاء القادم، لتصبح حول المعدلات السنوية لشهر آذار أو أعلى بفليل ويسود خلال النهار جو دافئ في كافة المناطق بما فيها الجبلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة ، ويسود جو حار نسبي في المناطق الغورية والبحر الميت . ليلاً يصبح الجو بارداً نسبياً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.