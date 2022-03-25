طريقة تحضير طبق التبولة الشهية في رمضان 2022

التبولة من أطباق السلطات والمقبلات الشهية التي يرغبها بعض الأشخاص في شهر رمضان، لا سيما ان لها فوائد متعددة، فهي تزيد من صحة الجهاز الهضمي وهي غنية بالفيتامينات والمعادن. تصلح للسيطرة على السعرات الحرارية وإنقاص الوزن.

فريق فلسطين اليوم يحرص على تقديم مجموعة من الوصفات لاعداد اشهى المأكولات في شهر رمضان، و في هذه المقالة يوضح لكم طريقة تحضير التبولة الشهية بخطوات سهلة و بسيطة.

المقادير:

باقتي بقدونس مفرومة ناعم

3 شرائح سمك السلمون مسلوق أو مشوي مقطع قطع صغيرة

1/4 باقة نعناع مفرومة ناعم

4 حبات طماطم كبيرة مقطعة

حبة خيار مقطعة

1 حبة بصل متوسطة مفرومة ناعمًا

3 ملاعق كبيرة برغل ناعم مغسول

عصير ليمونتين حامضة

ملعقتين كبيرتين دبس الرمان

1/4 ملعقة قرفة

1/4 كوب زيت الزيتون

بهارات

ملح وفلفل

الطريقة:

إغسلي البرغل وانقعيه 10 دقائق في الماء ثم صفيه وأضيفي عصير الحامض واتركيه جانبًا.

أضيفي البصل المفروم إلى البهارات والقرفة الناعمة وقلبي جيدًا.

في وعاء عميق، ضعي البقدونس والنعناع والطماطم والبصل والبرغل واخلطي مكونات السلطة.

أضيفي دبس الرمان والملح والفلفل ثم اخلطي سلطة التبولة وأضيفي نقاط من عصير الليمون مرة أخرى.

أضيفي زيت الزيتون وقطع السلمون وقدميها في الحال.