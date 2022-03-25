برشلونة يتحرك للتعاقد مع ليفاندوفسكي

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة يسعى لبذل كل ما بوسعه من أجل الحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يدرس التقدم بعرض بقيمة 50 مليون يورو، قد يرتفع إلى 60 مليونًا، لضم ليفاندوفسكي، الذي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023.

وأضافت "المفاوضات بين برشلونة وبايرن ستكون حتمية، حيث أن ليفا يريد إنهاء تجربته في ألمانيا، بجانب أن وكيله بيني زهافي يرتبط بعلاقة طيبة مع خوان لابورتا رئيس البارسا".

وتابعت الصحيفة "لا مشكلة بين اللاعب وبرشلونة، فقط الأمر سيتعلق بالاتفاق مع إدارة بايرن".

ونوهت "راتب ليفاندوفسكي ليس أزمة، وسيعتبره برشلونة حالة خاصة لأنه لاعب كبير، وسيتم تجاوز حدود الرواتب المحددة، لكي يكون العرض جذابًا".

ويسعى برشلونة لضم مهاجم صاحب جودة عالية لقيادة مشروع تشافي الجديد.