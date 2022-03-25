واشنطن والاتحاد الأوروبّي يعلنان تشكيل "فريق عمل" لخفض الاعتماد على الغاز الروسيّ

تتواصل المعارك على عدة جبهات في أوكرانيا، فيما تكمل الحرب الروسية اليوم الجمعة، شهرها الأول، وسط تشديد العقوبات على موسكو وقادتها وقمم غربية تتوعدها بمزيد من التصعيد، بينما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تشكيل "فريق عمل" بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا. وطلبت كييف من الاتحاد الأوروبي إغلاق حدوده مع روسيا وبيلاروسيا.

وستحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة التي كشفها الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين المساعدة في إمداد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

وأعلنت روسيا، اليوم، أنها دمرت أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني قرب كييف في اليوم السابق بصواريخ كروز.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسي، إيغور كوناشينكوف في بيان "في 24 آذار/ مارس، تم تدمير أكبر موقع تخزين وقود متبق للجيش الأوكراني كان يستخدم لإمداد الوحدات في قرية كالينوفكا في الجزء الأوسط من البلاد".

وأعربت بلدية ماريوبول الأوكرانية عن خشيتها من أن يكون 300 شخص قتلوا في القصف الروسي الذي استهدف مسرح هذه المدينة الساحلية في 16 آذار/ مارس فيما كان المئات يحتمون في المبنى.