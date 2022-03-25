السعودية تلغى شرط المحرم للنساء الراغبات فى أداء العمرة

صرح أشرف شيحا عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، بأن وزارة الحج والعمرة السعودية قد سمحت للسيدات أقل من 45 عاما، والقادمين من خارج المملكة بأداء الحج والعمرة بدون محرم.

وهذا القرار سوف يتيح للنساء المسلمات في بقاع الأرض ممن هن دون سن 45 عاما، بالقدوم إلى الأراضي المقدسة بالمملكة من أجل أداء الفرائض بدون محرم، بعدما كان ممنوعا عليهن ذلك إلا بوجود المحرم.

الحج والعمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد سمحت منذ العام الماضي للنساء أقل من 45 عاما، والمقيمات داخل المملكة بأداء فريضة الحج والعمرة دون محرم.

وأكد أشرف صديق عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار السماح بالحج والعمرة للنساء تحت سن 45 كان مطروحا للمناقشة منذ 2019، ولكن توقف بسبب جائحة كورونا مع إلغاء الحج والعمرة من أجل حماية الحجاج والمعتمرين. ومع تحسن الظروف تمت الموافقة على استئنافها، مع عدم تقيد الناس بمحرم في أثناء الزيارة.