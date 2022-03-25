القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022، حيث يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال، من أجل التأهل لكأس العالم 2022 ، وتواجه مصر السنغال ذهابا وإيابا، يومي الجمعة والثلاثاء، في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022.





القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

تقام مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مار فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأولمبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هما ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .