وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض- من هو أحمد حلاوة؟

توفي الفنان القدير أحمد حلاوة، مساء اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس في شهر فبراير الماضي ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.

سبب وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة؟

وجاء تأكيد خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة جاء بعد أنباء غير صحيحة حول وفاته نفتها ابنته الإعلامية هبة حلاوة أول أمس، والتي قالت فيها إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد على جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى دخوله في حالة غيبوبة، وأضافت باكية: "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعو له".

من هو أحمد حلاوة الذي توفي اليوم الجمعة؟

الفنان أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.