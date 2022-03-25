مفاجأة: برشلونة لم يغلق بابه أمام مبابي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة لا زال مهتما بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن مبابي يرفض التوقيع على عقد جديد مع فريقه، وهو ما حفز ريال مدريد للتحرك والتعاقد معه بشكل مجاني.

وفجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أفادت بأن البارسا لم يغلق بابه أمام مبابي، أملا في إمكانية الظفر بتوقيعه.

وأشارت إلى عزم النادي الكاتالوني التقدم بعرض للمهاجم الفرنسي الشاب من أجل إقناعه بارتداء قميص بلوغرانا في الصيف القادم.

وأكدت في الوقت ذاته أن مبابي نفسه لم يغلق هو الآخر الباب أمام احتمالية انتقاله للفريق الكتتالوني، مما ينذر باشتعال السباق بين الغريمين في الأسابيع القليلة المقبلة.

يأتي ذلك رغم معاناة البارسا اقتصاديا، مما قد يحول دون قدرته على جلب لاعبين من العيار الثقيل في الميركاتو القادم، ما لم تتغير الظروف بترتيبات طارئة.