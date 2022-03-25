 إصابات في مواجهات بين الشبان والاحتلال قرب جبل صبيح في بيتا

أصيب عدد من الشبان، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه أصيب 9 شبان بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة قرب منطقة جبل صبيح في بيتا جنوب مدينة نابلس.

وخلال المواجهات، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتوافد عدد كبير من الشباب الثائر منذ، قبل ظهر اليوم، إلى جبل صبيح جنوب نابلس، للمشاركة في الفعاليات الرافضة للاستيطان، والتي تقام بشكل أسبوعي.

وفي ذات الإطار، قمعت قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق مدينة نابلس، بعد تظاهر مئات الشبان في المكان احتجاجاً على مصادرة الأراضي لصالح المستوطنين.