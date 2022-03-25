قناة عبرية: اجتماع أمريكي إماراتي بحريني مغربي مرتقب في "إسرائيل"

أفصحت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع أمريكي إماراتي بحريني مغربي "إسرائيلي" مرتقب في مدينة القدس المحتلة، الأسبوع المقبل.

وقالت قناة "كان" العبرية، :"إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيصل إلى "إسرائيل"، مساء السبت، القادم".

وأوضحت القناة العبرية، أنه بخلاف الخطة الأصلية، لن يزور وزير الخارجية الأمريكي، السعودية والإمارات، مضيفة أن: هناك عملا تنسيقياً لإقامة اجتماع أمريكي إماراتي بحريني مغربي "إسرائيلي"، ربما في مطلع الأسبوع المقبل.

وبيّنت أن الاجتماع سيكون على مستوى وزراء الخارجية، إذ سيجتمع بلينكن، بنظيريه؛ "الإسرائيليّ" يائير لبيد، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأشارت القناة إلى أن زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ستكون أول زيارة رسمية لمسؤول رفيع "لإسرائيل"، بعد عام ونصف من "اتفاق أبراهام".

بدورها نقلت وكالة رويترز عن وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد قوله: "إسرائيل" تستضيف بعد أيام قمة غير مسبوقة تضم وزراء خارجية أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، عبرت عن خيبتها العميقة من استقبال أبو ظبي للرئيس السوري بشار الأسد.