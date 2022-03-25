صحيفة عبرية: حكومة الاحتلال ستوافق على زيادة عدد العمال من قطاع غزة لـ20 ألف

قال مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوسي يهوشع : "إنه عشية اقتراب شهر رمضان: ستوافق الحكومة "الإسرائيلية"، يوم الأحد المقبل، على زيادة حصة العمال من قطاع غزة إلى 20 ألف.

وأوضح المراسل، أن حكومة الاحتلال ستخصص ما يقارب الـ 40 مليون شيكل لتطوير معبر "إيرز".

وذكرت الصحيفة : "أنه لتحقيق الهدوء بعد عملية بئر السبع، فمن المتوقع أن تقرر الحكومة في جلستها الأسبوعية الأحد المقبل زيادة عدد تصاريح العمل لسكان غزة قد يصل العدد الإجمالي إلى 20 ألف، على أمل أن يساهم ذلك في تحقيق الهدوء".

من جانبها قالت المراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت أتاليا شومفلبي : "إن الاختبار الحقيقي للحكومة هو القدرة على توفير الأمن الشخصي للمواطنين وإن لم تنجح في هذا الاختبار فلن يكون لها شرعية لمواصلة عملها".