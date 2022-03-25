أكاديميّة تشامبيونز الرياضيّة أول مؤسّسة فلسطينيّة تطبّق التحوّل الرقمي

دعت أكاديميّة تشامبيونز الرياضيّة في قطاع غزّة، إلى حضور حفل الإطلاق الرقمي والتحوّل الكامل للدفع في نادي Champions على المحفظة الإلكترونيّة Jawwal Pay، وذلك يوم السبت القادم 26 آذار/ مارس 2022.

ويأتي تطبيق هذه الخدمة في قطاع غزة رغم الظروف المعقّدة ومنع الاحتلال لدخول خدمات الجيل الثالث لشركة جوال في قطاع غزّة، إلّا أنّ شركة الاتصالات الخلويّة الفلسطينيّة "جوال" استطاعت تطوير منظومة الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق "جوال باي".

وتجدر الإشارة إلى أن، نادي champions هو أوّل نادي يطبّق قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في التحوّل الرقمي بقطاع غزّة.

وتُعد هذه المحفظة الإلكترونيّة هي متكاملة والأذكى في فلسطين، حيث يمكن للمستخدم إنجاز كافة الحركات الماليّة اليوميّة اللازمة وبشكلٍ سريع، فيما تتميّز المحفظة بالأمان والحماية وسهولة الاستخدام والدعم المستمر.

وتمكّن المحفظة من تحويل واستلام الأموال بكل سرعة وراحة وأمان، كما تُساعد على تغذية حساب محفظة المستخدم عبر شبكة من الوكلاء ليتمتّع بالعديد من المزايا وخدمات الدفع الإلكترونيّة، وهذا بالإضافة إلى تسديد جميع أنواع الفواتير وحفظها واستعراضها، وشحن رصيد الجوال أو شراء باقات وحزم الإنترنت.

كما تمكّن المحفظة من الحصول على بطاقات الديجيتال مثل جوجل، أبل، بلاي ستيشن وغيرها مباشرة من تطبيق Jawwal Pay.

