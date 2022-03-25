صحيفة عبرية تكشف: قائد سلاح الجو عارض قصف الأنفاق في الحرب الأخيرة على غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، النقاب عن أن قائد سلاح الجو الصهيوني عارض قصف أنفاق المقاومة في الحرب الأخية على غزة في مايو الماضي.

وقال صحيفة "معاريف" العبرية: "إن قائد سلاح الجو "الإسرائيلي" اللواء عميكام نوركين عارض قصف الأنفاق التابعة للمقاومة الفلسطينية في الحرب الأخيرة على غزة".

وكانت شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت انفاق المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، في محاولة لاستدراج أكبر عدد ممكن من مقاتلي المقاومة الفلسطينية وقتلهم داخل الانفاق.

ويُشار إلى أنه، في حينها أعلنت المقاومة الفلسطينية عن إفشالها وبالتعاون مع جهات في محور المقاومة، لمخطط إسرائيلي لاستهداف عناصر المقاومة في داخل الانفاق.