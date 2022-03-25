بالفيديو تأهل الأوروغواي والإكوادور لنهائيات كأس العالم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:46 ص
25 مارس 2022
اورغواي.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

تأهل منتخبي الأوروغواي والإكوادور لنهائيات مونديال قطر، أمس الخميس، بعد فوز الأولى على ضيفتها البيرو 1-0، فيما خسرت الثانية على أرض الباراغواي 1-3 واستفادت من الفوز الكبير للبرازيل على تشيلي 4-0.

ويُشار إلى أنه بعد ضمان البرازيل، والأرجنتين تأهلهما منذ فترة إثر مشوار رائع دون خسارة حتى الآن، انضمت الأوروغواي، بطلة العالم 1930 و1950، إلى ركب المتأهلين فيما بلغت الإكوادور النهائيات الرابعة فقط في تاريخها كلها في الألفية الثالثة.

وبهذه النتيجة ضمن 19 منتخبا حتى الآن تأهله إلى نهائيات كأس العالم من أصل 32 منتخبا سيشاركون في قطر نهاية العام الجاري.

ويبقى المركز الخامس في تصفيات المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية، ويتنافس عليه كل من بيرو (21 نقطة)، كولومبيا (20) وتشيلي (19). ويلتقي صاحب هذا المركز في ملحق دولي مع خامس التصفيات الآسيوية.

ووضعت كولومبيا حداً لسلسلة من سبع مباريات دون فوز، بتخطيها ضيفتها بوليفيا 3-0، فانعشت آمالها باحتلال المركز الخامس المؤهل للملحق.

الجدير ذكره أنه قبل جولة من ختام تصفيات كونميبول، تتصدر البرازيل مع 42 نقطة، أمام الأرجنتين (35) وكل من الإكوادور والأوروغواي (25).

وتستكمل هذه الجولة، اليوم الجمعة، بمباراة الأرجنتين وفنزويلا، وتلعب في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل تشيلي مع الأوروغواي، الاكوادور مع الارجنتين، بيرو مع الباراغواي، فنزويلا مع كولومبيا وبوليفيا مع البرازيل، علما أن البرازيل والأرجنتين لعبتا مباراة أقل.

 

 

متعلقات