بايدن: سنردّ إذا استخدم بوتين الأسلحة الكيميائيّة في أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الليلة الماضية، بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيرد في حال استخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أسلحة كيميائية في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال بايدن خلال قمة لحلف الناتو ومجموعة السبع في بروكسل: "سنرد إذا تم استخدامها، لافتاً إلى أن طبيعة الرد ستكون رهنا بطبيعة هذا الاستخدام".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، اليوم الجمعة، يومها الـ30 في ظل استمرار القتال على مختلف الجبهات، وسط تواصل الجهود الدبلوماسية وفي ظل توجه أميركي لفرض مزيد من العقوبات على مشرعين روس.

ويُشار إلى أنه تواصل دول أوروبية وغربية إمداد أوكرانيا بالسلاح، حيث أعلنت السويد أنها سترسل إلى أوكرانيا خمسة آلاف قطعة سلاح إضافية مضاد للدروع، كما تعتزم ألمانيا إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات.

وبدوره أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا ستة آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قرّرت لندن تزويد كييف بها منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل شهر.

ومن جانبه، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شعوب العالم على التظاهر في الشوارع، في ظل استمرار ما أسماه بـ"الغزو الروسي".

ويأتي ذلك، بالتزامن مع إطلاق الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوروبا بهدف مساعدتها في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

وفي المقابل، قررت روسيا طرد دبلوماسيين أميركيين رداً على طرد واشنطن 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة.