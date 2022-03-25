زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان

أفادت مديرية الأرصاد الجوية في اليابان، صباح اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة في شمال شرق البلاد.

وأكدت المديرية، في بيان لها، على أنه لا يوجد خطر لحدوث "تسونامي" بسبب الهزات الأرضية.

وأوضحت أن مركز الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة فوكوشيما، ووقعت بؤرته على عمق حوالي 50 كلم تحت قاع المحيط.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات، أو أضرار مادية بسبب الزلزال.

تجدر الإشارة إلى أنه في ليلة 16 مارس الماضي، وقع زلزال شديد بقوة 7.3 درجة في نفس المنطقة تقريبا، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 200 آخرين، وتسببت هذه الكارثة الطبيعية في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وتعطيل عمل النقل بالسكك الحديدية.