أميركا تنزعج لمشاركة إيران في معرض الدفاع بقطر

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، انزعاجها من مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض الدفاع المقام في قطر.

وكانت عرضت إيران في معرض الدوحة عدداً من ابتكاراتها ونماذجها العسكرية: من طائرات، وصواريخ، وغيرها من المعدات العسكرية الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "نشعر بانزعاج وخيبة أمل عميقين لمشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين، بزعم أنهم أعضاء من الحرس الثوري الإيراني، في معرض الدوحة للدفاع في قطر".

وأضاف برايس: "نرفض رفضا قاطعا وجود "الإيرانيين" في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري"، متهماً إيران "بأنها أكبر تهديد للاستقرار البحري في منطقة الخليج".

ويُشار إلى أنه شهد المعرض أيضاً زيارة سفن عسكرية من دول مختلفة، وشارك فيه بعض من كبريات شركات بناء السفن العسكرية في العالم.

يذكر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات شديدة على التجارة مع الجيش الإيراني، وخاصة مع الحرس الثوري، الذي وضعته على "القائمة السوداء".