الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم الجلزون برام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة .

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء صالح أبو شريفة بعد أن داهمت منزل ذويه في المخيم، وفتشته وعاثت في محتوياته خراباً.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، اليوم الجمعة، في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون بين الشبان وجنود الاحتلال رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة من اقتحاماتها للمخيم، وكامل مخيمات ومدن الضفة الغربية المحتلة.