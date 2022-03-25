الطقس: أجواء باردة وماطرة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 25-3-2022، أن يبقى الجو بارداً وماطراً بشكل وفير خاصة في ساعات النهار الأولى، ومع ساعات مساء يوم الغد تصعف الفعالية الجوية المرافقة للمنخفض الجوي بشكل واضح وتدريجي.

ويوم السبت، يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة وتضعف فرصة الأمطار بشكل كبير ويسود جو مشمس الى غائم جزئي نهاراً ومائل للدفء في معظم المناطق بإستثناء الجبلية منها حيث يكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً.

وفي ساعات المساء يعود الطقس ليصبح شديد البرودة وتدن كبير على درجات الحرارة مع جو صافِ. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم.

وتوقع الراصد الجوي ليث العلامي، أمس الخميس، أن تمتد المرحلة الأخيرة للمنخفض الجوي الحالي من الليلة الماضية وحتى عصر ومساء اليوم الجمعة، حيث ستحمل فُرصاً أفضل لهطول الأمطار فوق غالبية المناطق الفلسطينية بما فيها جنوب الضفة وقطاع غزة.

وتنبأ موقع طقس فلسطين أن يطرأ إرتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية العامة بنحو 8-10 درجات مئوية ، ويسود طقس بارد نهاراً وماطر على فترات، ومع ساعات المساء والليل تضعف فرصة التساقط المطري مع بقاء الجو بارداً بشكل كبير. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.