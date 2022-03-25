أسعار الدولار واليورو اليوم في الجزائر الجمعة 25 مارس 2022

ارتفع سعر اليورو في بنك الجزائر المركزي اليوم، الجمعة 25 مارس/آذار 2022، فيما زاد في تعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

وبلغ سعر اليورو في الجزائر اليوم، لدى البنك المركزي 157.17 دينار للشراء، و157.25 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 198.05 دينار للشراء، 200.25 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدولار اليوم مقابل الدينار الجزائري عند مستوى 142.59 دينار للشراء، و142.60 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدولار لدى السوق الجزائرية السوداء بقيمة 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر اليوم لدى البنك المركزي 189.08دينار للشراء، و189.15 دينار للبيع، فيما جاء سعر الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بقيمة 237.59 دينار للشراء، 240.23 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم اليوم في الجزائر

جاء سعر الريال السعودي في الجزائر اليوم لدى البنك المركزي عند مستوى 1 دينار للشراء، 38.01 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الجزائرية الموازية (السوداء) عند مستوى 47.98 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في الجزائر اليوم على شاشات تداول بنك الجزائر المركزي نحو 38.81 دينار للشراء، و38.83 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائر في السوق السوداء عند مستوى 49.00 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي عند 468.12 دينار للشراء، و469.41 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدينار الكويتي لدى السوق الجزائرية السوداء عند مستوى 591.97 دينار للشراء 598.54 دينار للبيع.