سعر الدولار اليوم في العراق الجمعة 25 مارس 2022

استقر متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة 25 مارس/آذار 2022، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1467.5 دينار للشراء، و1477.5 دينار للبيع، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وسجل الدولار في العراق، على شاشة البنك المركزي، نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في محافظات العراق

وعادة يختلف سعر الدولار في العراق بين العاصمة بغداد وباقي المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في شركات الصرافة بمحافظات شمال العراق، إلى نحو 1467.5 دينار للشراء و1477.5 دينار للبيع.

كما بلغ متوسط سعر صرف الدولار في شركات الصرافة بمحافظات جنوب العراق، إلى نحو 1467.5 دينار للشراء و1477.5 دينار للبيع، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

بينما سجل متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، في سوق العملات الدولية، نحو 1454.20 دينار للشراء، و1454.87 دينار للبيع، وذلك وقت كتابة التقرير، بحسب موقع "أدويت" للعملات الدولية على الإنترنت.

أسعار اليورو والإسترليني اليوم مقابل الدينار العراقي

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم، إلى نحو 1600.63 دينارات للشراء، و1603.63 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، نحو 1922.40 دينار للشراء، و1926.84 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم مقابل الدينار العراقي

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 387.39 دينار للشراء، و388.15 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 395.96 دينار للشراء، و396.03 دينار للبيع.

كذلك هبط متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4775.55 دينار للشراء، و4789.88 دينار للبيع.