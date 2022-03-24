أسعار الذهب اليوم في فلسطين الجمعة 25 مارس 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في فلسطين، الجمعة25 مارس/آذار 2022، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال التعاملات المسائية اليوم في السوق المحلية، إلى نحو 202.96 شيكل (62.85 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم بفلسطين، إلى نحو 177.60 شيكل (54.99 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في فلسطين

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في فلسطين، مساء تعلاملات اليوم، إلى نحو 152.23 شيكل (47.14 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في فلسطين، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.40 شيكل (36.66 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في فلسطين

وسجل متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب في فلسطين، خلال تعاملات مساء اليوم في السوق المحلية، ارتفاعا إلى نحو 6,312 شيكل (1955 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في فلسطين بتعاملات اليوم، نحو 1,421 شيكل (439.95 دولار).