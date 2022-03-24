أسعار الذهب اليوم في مصر مساء الجمعة 25 مارس 2022.. قفزة مفاجئة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية تحولات مفاجئة نحو الصعود القوي في الأسعار مع قفزة "النفيس" عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

قفز سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 25 مارس/آذار 2022 في مصر بنحو 10 جنيهات عن سعر فتح التداولات، ليسجل نحو 1159 جنيها مقابل 1149 جنيها صباح اليوم.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 868.98 جنيه مقابل 862 جنيها عند فتح التعاملات صباح الجمعة، مسجلا زيادة قدرها نحو 7 جنيهات

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر سجلت خلال التعاملات المسائية نحو 675.86 جنيه لعيار 14، وسجل عيار 12 نحو 579.31 جنيه، وعيار 9 سجل نحو 434.48 جنيه

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية ليصل إلى مستوى 1014 جنيها مقابل 1006 جنيهات عند فتح تداولات اليوم، بزيادة قدرها 8 جنيهات.

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 8111 جنيها (442.43 دولار)، مقابل 8045 جنيه (437.03 دولار) صباح اليوم، بزيادة قدرها 66 جنيها.

وبلغ متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم، لنحو 36033 جنيها (1966 دولارا)، مقابل 35744 جنيها (1942 دولارا) خلال التعاملات الصباحية، ليرتفع سعر أوقية الذهب في مصر مساء اليوم الخميس بنحو 289 جنيها.