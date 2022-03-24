سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 25-3-2022 لحظة بلحظة عيار 21

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 25-3-2022 ، ويبحث السوريين في صبيحة هذا اليوم عبر محركات على الانترنت عن أسعار الذهب ويمكن الان لجميع المواطنين التعرف عليها في هذه المقالة التي أعدها فريق فلسطين اليوم الاخباري، وهو الآتي:
سعر الذهب في سوريا اليوم لحظة بلحظة
ونبدأ في متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية وهو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 235,429 شراء 234,857
عيار 22 بيع 215,810 شراء 215,286
عيار 21 بيع 206,000 شراء 205,500
عيار 18 بيع 176,571 شراء 176,143
عيار 14 بيع 137,333 شراء 137,000
عيار 12 بيع 117,714 شراء 117,429
الاونصة بيع 7,321,829 شراء 7,304,057
الجنيه الذهب بيع 1,648,000 شراء 1,644,000
الكيلو بيع 235,428,571 شراء 234,857,143
كما ان متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية، جاءت التالي:
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 158,191 ليرة $62.97
سعر الذهب عيار 22 145,010 ليرة $57.73
اسعار الذهب عيار 21 138,421 ليرة $55.10
اسعار الذهب عيار 18 118,645 ليرة $47.23
سعر الذهب عيار 14 92,279 ليرة $36.74
سعر الذهب عيار 12 79,096 ليرة $31.49
اسعار أوقية الذهب 4,919,753 ليرة $1,959
اسعار جنيه الذهب 1,107,367 ليرة $440.83
اسعار كيلو الذهب 158,191,404 ليرة $62,974