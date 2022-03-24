سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 25-3-2022 لحظة بلحظة عيار 21

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 25-3-2022 ، ويبحث السوريين في صبيحة هذا اليوم عبر محركات على الانترنت عن أسعار الذهب ويمكن الان لجميع المواطنين التعرف عليها في هذه المقالة التي أعدها فريق فلسطين اليوم الاخباري، وهو الآتي:

سعر الذهب في سوريا اليوم لحظة بلحظة

ونبدأ في متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية وهو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 235,429 شراء 234,857

عيار 22 بيع 215,810 شراء 215,286

عيار 21 بيع 206,000 شراء 205,500

عيار 18 بيع 176,571 شراء 176,143

عيار 14 بيع 137,333 شراء 137,000

عيار 12 بيع 117,714 شراء 117,429

الاونصة بيع 7,321,829 شراء 7,304,057

الجنيه الذهب بيع 1,648,000 شراء 1,644,000

الكيلو بيع 235,428,571 شراء 234,857,143

كما ان متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية، جاءت التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 158,191 ليرة $62.97

سعر الذهب عيار 22 145,010 ليرة $57.73

اسعار الذهب عيار 21 138,421 ليرة $55.10

اسعار الذهب عيار 18 118,645 ليرة $47.23

سعر الذهب عيار 14 92,279 ليرة $36.74

سعر الذهب عيار 12 79,096 ليرة $31.49

اسعار أوقية الذهب 4,919,753 ليرة $1,959

اسعار جنيه الذهب 1,107,367 ليرة $440.83

اسعار كيلو الذهب 158,191,404 ليرة $62,974