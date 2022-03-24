راصد جوي: المرحلة الأخيرة للمنخفض الجوي الليلة حتى مساء غدٍ الجمعة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تكون المرحلة الأخيرة للمنخفض الجوي ستكون من هذه الليلة وحتى عصر ومساء يوم غد الجمعة، حيث ستحمل فُرصاً أفضل لهطول الأمطار فوق غالبية المناطق الفلسطينية بما فيها جنوب الضفة وقطاع غزة.

و يتوقع وقع طقس فلسطين أن يطرأ إرتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية العامة بنحو 8-10 درجات مئوية ، ويسود طقس بارد نهاراً وماطر على فترات، ومع ساعات المساء والليل تضعف فرصة التساقط المطري مع بقاء الجو بارداً بشكل كبير. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة السبت المقبل، وتضعف فرصة الأمطار بشكل كبير ويسود جو مشمس الى غائم جزئي نهاراً ومائل للدفء في معظم المناطق بإستثناء الجبلية منها حيث يكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً. مع ساعات المساء يعود الطقس ليصبح شديد البرودة وتدن كبير على درجات الحرارة مع جو صافِ. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يكون الجو غائماً جزئيا الأحد و يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أدني من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين نهاراً، ويكون الجو ما بين مشمس الى غائم جزئي نهاراً ، وتسود أجواء معتدلة في المناطق الساحلية والسهلية وشديدة الدفء في الأغوار والبحر الميت والمناطق الشفاغورية في الجبال يكون الجو مائلاً للدفء ليلاً يصبح الجو بارداً ولكن بحدة أقل من الأيام الفائتة الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

و في يوم الاثنين يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لنتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لأول مرة منذ بداية الشهر الحالي، ويسود جو بارد في ساعات الصباح لكن ساعات النهار ستحمل أجواءاً مشمسة ودافئة في كافة المناطق بما فيها الجبلية منها. ليلاً يعود الجو بارداً الى شديد الببرودة. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية. والله تعالى أعلى وأعلم