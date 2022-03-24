القوات الروسية تسيطر على مدينة جديدة شمال اوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا.

وبسطت القوات الروسية بحلول صباح اليوم الخميس، سيطرتها بشكل كامل على مدينة إيزيوم، فيما أصاب الطيران الروسي 60 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وتعرضت المنشآت العسكرية الأوكرانية "للقصف بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو والبحر"، ما تسبب في تدمير 13 منظومة للدفاع الجوي.

وضرب الطيران الروسي 60 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية، بينها موقعان للتحكم، وراجمتان للصواريخ، و4 مستودعات للذخيرة، و47 موقعا لتمركز الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين إضافيتين، ليصل إجمالي المسيرات الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية إلى 257 قطعة.