عبارات تهنئة رمضان 2022... اللهم بلغنا رمضان

تهنئة رمضان 2022، يعد شهر رمضان واحد من أفضل شهور السنة والذي يتميز بالرحمة والبركة والخير كما أنه الموسم الذي ينتظره المسلمين من كل عام للتقرب من الله تعالى وتغيير أسلوب حياتهم للأفضل، وفيه يتبادل المحبون والأقارب والأصدقاء أجمل التبريكات والتهاني بهذه المناسبة الفضيلة، عبر الهاتف الخلوي وتطبيقاته كالواتساب والرسائل القصيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك.

رسائل تهنئة بشهر رمضان للأهل والأحباب 2022

كل عام وأنتم طيبين.

رسائل تهنئة رمضان 2022...بلغك الله الشهر، ورفع عن الأمة القهر، وأبلغك ليلة القدر، وأسعدك مدى الدهر.

تهنئة رمضان 2022... نور الله قلبك بالقرآن، وجمعنا بالجنان، وبلغنا شهر رمضان.

أسأل الله لك في هذا الشهر حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر.

تهنئة رمضان 2022... أرسل لك تهنئة مزينة بآيات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان.

تهنئة رمضان 2022...كل رمضان وأنت إلى الله أقرب.

كل عام وأنت بخير، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر.

ربي احفظ قارئ تهنئتي بألا يعصيك، واجعل عمله يرضيك، واغفر له يوم يأتيك.

أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار، وصحبة الأخيار، ورحمة الغفار، وجنة الأبرار.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب.

يا حمام الحرم زوريهم، وعطر الكعبة عطريهم، وبقدوم رمضان هنيهم.

تهنئة رمضان 2022... زاد الله وجهك نورًا على نور، وأعطاك من حلا الحور، وبلغك رمضان وأنت مسرور.





تهنئة رمضان 2022... اللهم اجعلنا من عتقائك في شهر رمضان.

اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وقراءة القرآن.

الله يزيد هالوجه المنور نور.. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه رمضان وهو مسرور

وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم رمضان وايامه

رسائل رمضان للأصدقاء... لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البشر

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك ..

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل رمضان وانت بخير))

أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار .. وصحبة الاخيار .. ورحمة الغفار .. وجنة الأبرار

الله يملأ قلبى وقلبك بالقرآن ويجمعنى بك فى ظل الرحمن .. ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان .. ويجمعنا ومن يحبنا فى دار الجنان

رفع الله قدرك .. وفرج كربك .. وبلغك شهرك الذى أحبه ربك .. ودمت لمن أحبك

كل عام وانت الى الله أقرب .. ولفعل الطاعات أسبق .. وإلى الجنة أرغب

بلغك الله العشر .. ورفع عنا وعنك الشر .. وأكرمك بليلة القدر .. وأسعدك طول الدهر

نسأل الله ان يجعله علينا خير شهر وبركة وان يمن علينا بالخير وان يغفر ذنوبنا كاملة وان يوفقنا الى صيامة وقيامة .

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين ووفقك فى شهر الصائمين

إذا سبقتنى بالتهنئة فهذا لكرم اخلاقك وفضلك. وإن سبقتك فذلك لمكانتك وقدرك. لك منى كل الود والتقدير والاحترام ورمضان كريم

اللهـٌم اجعل رمضان شهراً جديداً لأرواحنا تمحو عنا مامضى وتبلغنا عفوك والرضى والعتق من النار ونحن وأنتم بأتم الصحة والعافيه , وكل عام وأنتم طيبين.

ما أفسدته شهور العام في أرواحنا المُثقلة، ستُصلحه أيام رمضان بإذن الله مبارك عليكم شهر رمضان، أسأل الله تعالى أن يُعيننا على صيامه وقيامه،كل عام وأنتم بخير .

رمضان هذه السنة غير، لكن كل حروفه خير مبارك عليكم وتقبّل منكم صالح الأعمال.

فليبعَث لكم ربي فرحاً لا يفنىٰ، وخيراً لايزول، ورزق لا يبلى، ببركة أيام الشهر الكريم، وكل عام وانت بخير.

كل عام واللى احبهم جنبي وبخير، كل عام ورمضان ينور دنيتي انا والغير، كل عام ورسالتي توصل للي احبهم مع كل حمامة وطير،كل عام ورمضان مبارك علينا وعليكم .

يا أغلى البشر والناس ، يادانه الدنيا والاحساس، ياللى مكانك في القلب يسوى ذهب وألماس، أهنيك بشهر رمضان، وعساك دوم بخير ومن عواده.

لاتنسى تستقبل الرساله، ياللى على البال والخاطر مايفارقني، شوف الهلال اشلون منور وزاهي بجماله، هذي بشاير دخول الشهر الفضيل،وكل سنة وانت طيب يا صاحب القلب الاصيل.

اللهم بلغنا رمضان بلوغاً يهذب نفوسنا ويطهر قلوبنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار يا أرحم الراحمين كل عام وانتم بخير.

بريحة العطر والمسك والعود، رمضان علينا وعليكم يعود، تهاني لكم من قلب ودود.

تهنئة ممزوجة بدعوة من القلب أن يحفظك الله في هذه الأيام المباركه، وتبارك لك بحلول رمضان الكريم.

الناس تسلم على الناس، وانا اخصص لك كلامي يا صاحب الذوق والاحساس، اهنيك وارسل لك بوسه على الراس، وبشهر رمضان كل ابارك واهني ياللى معدنك ذهب والماس .

رمضان كريم . أسال الله لك راحة تملئ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضى ربك وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرحا يمحو همك وإيمانا يشرح صدرك ونورا يعلو وجهك

تهنئة ممزوجة بايات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان

تهنئة رمضان 2021... بريحة العطر والمسك والعود .. رمضان علينا وعليكم يعود .. شهر الخير والكرم والجود .. تهاني لكم من قلب ودود.

عبارات تهنئة رمضان 2022

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك، فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم. قبل السحور، حبيت أكون أول شخص يقولك مبارك عليك الشهر. ياصاحب السعادة في قلبي حطيتك، وبالتهاني خصيتك، وعلى الناس أغليتك، وبقرب دخول رمضان هنيتك. عمري أنت وزيادة، اقترب شهر العبادة، عساك من عواده.

كل عام وأنتم بخير، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر.

يا رب يا رحمن يا منان بلغ قارئ الرسالة رمضان وأجعله يزهي حسناً وسط الجنان.

اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

رمضان ياشهر الله، فيك الخير والطاعات، تباركت ياضيف الرحمن، اشتقنا اليك يارمضان، هللت علينا بالأنوار، وجمعت بيننا بالمحبة والإخاء، وكل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة رمضان 2022... اللهم بلغنا رمضان، واعنا على الصيام، والقيام وقراءة القرآن.