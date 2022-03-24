امساكية شهر رمضان 2022 في تركيا .. توقيت الصلوات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:19 م
24 مارس 2022
امساكية شهر رمضان 2022 في تركيا .. توقيت الصلوات
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امساكية شهر رمضان 2022 في تركيا من أجل التعرف على أوقات الصلوات ، وجميع المسلمين في تركيا بدأوا ومنذ الان البحث عن تلك الامساكية وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم توقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء .

عمليات البحث على امساكية شهر رمضان 2022 في تركيا لم تتوقف عبر جميع محركات البحث ، وعن تفاصيل تلك الامساكية فهي على النحو التالي:

امساكية شهر رمضان 2022 في تركيا

اليوم    رمضان ميلادي فجر    ظهر   عصر  مغرب  عشاء

الأحد   1      03 أبريل, 2022      04:54 am   12:52 pm   04:28 pm   07:15 pm   08:45 pm

الاثنين  2      04 أبريل, 2022      04:52 am   12:52 pm   04:28 pm   07:16 pm   08:46 pm

الثلاثاء 3      05 أبريل, 2022      04:50 am   12:51 pm   04:28 pm   07:17 pm   08:47 pm

الأربعاء 4      06 أبريل, 2022      04:48 am   12:51 pm   04:29 pm   07:18 pm   08:48 pm

الخميس        5      07 أبريل, 2022      04:46 am   12:51 pm   04:29 pm   07:19 pm   08:49 pm

الجمعة 6      08 أبريل, 2022      04:45 am   12:50 pm   04:29 pm   07:20 pm   08:50 pm

السبت  7      09 أبريل, 2022      04:43 am   12:50 pm   04:30 pm   07:21 pm   08:51 pm

الأحد   8      10 أبريل, 2022      04:41 am   12:50 pm   04:30 pm   07:22 pm   08:52 pm

الاثنين  9      11 أبريل, 2022      04:39 am   12:50 pm   04:30 pm   07:23 pm   08:53 pm

الثلاثاء 10     12 أبريل, 2022      04:37 am   12:49 pm   04:31 pm   07:24 pm   08:54 pm

الأربعاء 11     13 أبريل, 2022      04:35 am   12:49 pm   04:31 pm   07:25 pm   08:55 pm

الخميس        12     14 أبريل, 2022      04:33 am   12:49 pm   04:31 pm   07:26 pm   08:56 pm

الجمعة 13     15 أبريل, 2022      04:32 am   12:49 pm   04:32 pm   07:27 pm   08:57 pm

السبت  14     16 أبريل, 2022      04:30 am   12:48 pm   04:32 pm   07:28 pm   08:58 pm

الأحد   15     17 أبريل, 2022      04:28 am   12:48 pm   04:32 pm   07:29 pm   08:59 pm

اليوم    رمضان ميلادي فجر    ظهر   عصر  مغرب  عشاء

الاثنين  16     18 أبريل, 2022      04:26 am   12:48 pm   04:32 pm   07:30 pm   09:00 pm

الثلاثاء 17     19 أبريل, 2022      04:24 am   12:48 pm   04:33 pm   07:31 pm   09:01 pm

الأربعاء 18     20 أبريل, 2022      04:22 am   12:48 pm   04:33 pm   07:32 pm   09:02 pm

الخميس        19     21 أبريل, 2022      04:20 am   12:47 pm   04:33 pm   07:33 pm   09:03 pm

الجمعة 20     22 أبريل, 2022      04:19 am   12:47 pm   04:34 pm   07:34 pm   09:04 pm

السبت  21     23 أبريل, 2022      04:17 am   12:47 pm   04:34 pm   07:35 pm   09:05 pm

الأحد   22     24 أبريل, 2022      04:15 am   12:47 pm   04:34 pm   07:36 pm   09:06 pm

الاثنين  23     25 أبريل, 2022      04:13 am   12:47 pm   04:34 pm   07:37 pm   09:07 pm

الثلاثاء 24     26 أبريل, 2022      04:11 am   12:46 pm   04:35 pm   07:38 pm   09:08 pm

الأربعاء 25     27 أبريل, 2022      04:10 am   12:46 pm   04:35 pm   07:39 pm   09:09 pm

الخميس        26     28 أبريل, 2022      04:08 am   12:46 pm   04:35 pm   07:40 pm   09:10 pm

الجمعة 27     29 أبريل, 2022      04:06 am   12:46 pm   04:35 pm   07:41 pm   09:11 pm

السبت  28     30 أبريل, 2022      04:04 am   12:46 pm   04:36 pm   07:42 pm   09:12 pm

الأحد   29     01 مايو, 2022       04:03 am   12:46 pm   04:36 pm   07:43 pm   09:13 pm

الاثنين  30     02 مايو, 2022       04:01 am   12:46 pm   04:36 pm   07:44 pm   09:14 pm

امساكية رمضان 2022 في اسطنبول

اليوم   رمضان       ميلادي       فجر   ظهر   عصر مغرب  عشاء

الأحد  1     03 أبريل, 2022    05:07 am  01:07 pm  04:43 pm  07:31 pm  09:01 pm

الاثنين 2     04 أبريل, 2022    05:05 am  01:07 pm  04:44 pm  07:32 pm  09:02 pm

الثلاثاء 3     05 أبريل, 2022    05:03 am  01:07 pm  04:44 pm  07:33 pm  09:03 pm

الأربعاء       4     06 أبريل, 2022    05:01 am  01:07 pm  04:45 pm  07:34 pm  09:04 pm

الخميس       5     07 أبريل, 2022    04:59 am  01:06 pm  04:45 pm  07:35 pm  09:05 pm

الجمعة 6     08 أبريل, 2022    04:57 am  01:06 pm  04:45 pm  07:36 pm  09:06 pm

السبت 7     09 أبريل, 2022    04:55 am  01:06 pm  04:46 pm  07:37 pm  09:07 pm

الأحد  8     10 أبريل, 2022    04:53 am  01:05 pm  04:46 pm  07:38 pm  09:08 pm

الاثنين 9     11 أبريل, 2022    04:51 am  01:05 pm  04:46 pm  07:39 pm  09:09 pm

الثلاثاء 10    12 أبريل, 2022    04:49 am  01:05 pm  04:47 pm  07:40 pm  09:10 pm

الأربعاء       11    13 أبريل, 2022    04:48 am  01:05 pm  04:47 pm  07:42 pm  09:12 pm

الخميس       12    14 أبريل, 2022    04:46 am  01:04 pm  04:47 pm  07:43 pm  09:13 pm

الجمعة 13    15 أبريل, 2022    04:44 am  01:04 pm  04:48 pm  07:44 pm  09:14 pm

السبت 14    16 أبريل, 2022    04:42 am  01:04 pm  04:48 pm  07:45 pm  09:15 pm

الأحد  15    17 أبريل, 2022    04:40 am  01:04 pm  04:48 pm  07:46 pm  09:16 pm

اليوم   رمضان       ميلادي       فجر   ظهر   عصر مغرب  عشاء

الاثنين 16    18 أبريل, 2022    04:38 am  01:03 pm  04:49 pm  07:47 pm  09:17 pm

الثلاثاء 17    19 أبريل, 2022    04:36 am  01:03 pm  04:49 pm  07:48 pm  09:18 pm

الأربعاء       18    20 أبريل, 2022    04:34 am  01:03 pm  04:49 pm  07:49 pm  09:19 pm

الخميس       19    21 أبريل, 2022    04:32 am  01:03 pm  04:50 pm  07:50 pm  09:20 pm

الجمعة 20    22 أبريل, 2022    04:30 am  01:03 pm  04:50 pm  07:51 pm  09:21 pm

السبت 21    23 أبريل, 2022    04:28 am  01:02 pm  04:50 pm  07:52 pm  09:22 pm

الأحد  22    24 أبريل, 2022    04:26 am  01:02 pm  04:51 pm  07:53 pm  09:23 pm

الاثنين 23    25 أبريل, 2022    04:24 am  01:02 pm  04:51 pm  07:54 pm  09:24 pm

الثلاثاء 24    26 أبريل, 2022    04:23 am  01:02 pm  04:51 pm  07:55 pm  09:25 pm

الأربعاء       25    27 أبريل, 2022    04:21 am  01:02 pm  04:52 pm  07:56 pm  09:26 pm

الخميس       26    28 أبريل, 2022    04:19 am  01:02 pm  04:52 pm  07:57 pm  09:27 pm

الجمعة 27    29 أبريل, 2022    04:17 am  01:01 pm  04:52 pm  07:58 pm  09:28 pm

السبت 28    30 أبريل, 2022    04:15 am  01:01 pm  04:52 pm  08:00 pm  09:30 pm

الأحد  29    01 مايو, 2022    04:13 am  01:01 pm  04:53 pm  08:01 pm  09:31 pm

الاثنين 30    02 مايو, 2022    04:11 am  01:01 pm  04:53 pm  08:02 pm  09:32 pm

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