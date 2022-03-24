امساكية شهر رمضان 2022 في تركيا .. توقيت الصلوات

امساكية شهر رمضان 2022 في تركيا من أجل التعرف على أوقات الصلوات ، وجميع المسلمين في تركيا بدأوا ومنذ الان البحث عن تلك الامساكية وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم توقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء .

عمليات البحث على امساكية شهر رمضان 2022 في تركيا لم تتوقف عبر جميع محركات البحث ، وعن تفاصيل تلك الامساكية فهي على النحو التالي:

امساكية شهر رمضان 2022 في تركيا

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأحد 1 03 أبريل, 2022 04:54 am 12:52 pm 04:28 pm 07:15 pm 08:45 pm

الاثنين 2 04 أبريل, 2022 04:52 am 12:52 pm 04:28 pm 07:16 pm 08:46 pm

الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 04:50 am 12:51 pm 04:28 pm 07:17 pm 08:47 pm

الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 04:48 am 12:51 pm 04:29 pm 07:18 pm 08:48 pm

الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:46 am 12:51 pm 04:29 pm 07:19 pm 08:49 pm

الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:45 am 12:50 pm 04:29 pm 07:20 pm 08:50 pm

السبت 7 09 أبريل, 2022 04:43 am 12:50 pm 04:30 pm 07:21 pm 08:51 pm

الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:41 am 12:50 pm 04:30 pm 07:22 pm 08:52 pm

الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:39 am 12:50 pm 04:30 pm 07:23 pm 08:53 pm

الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:37 am 12:49 pm 04:31 pm 07:24 pm 08:54 pm

الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:35 am 12:49 pm 04:31 pm 07:25 pm 08:55 pm

الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:33 am 12:49 pm 04:31 pm 07:26 pm 08:56 pm

الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:32 am 12:49 pm 04:32 pm 07:27 pm 08:57 pm

السبت 14 16 أبريل, 2022 04:30 am 12:48 pm 04:32 pm 07:28 pm 08:58 pm

الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:28 am 12:48 pm 04:32 pm 07:29 pm 08:59 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:26 am 12:48 pm 04:32 pm 07:30 pm 09:00 pm

الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:24 am 12:48 pm 04:33 pm 07:31 pm 09:01 pm

الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:22 am 12:48 pm 04:33 pm 07:32 pm 09:02 pm

الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:20 am 12:47 pm 04:33 pm 07:33 pm 09:03 pm

الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:19 am 12:47 pm 04:34 pm 07:34 pm 09:04 pm

السبت 21 23 أبريل, 2022 04:17 am 12:47 pm 04:34 pm 07:35 pm 09:05 pm

الأحد 22 24 أبريل, 2022 04:15 am 12:47 pm 04:34 pm 07:36 pm 09:06 pm

الاثنين 23 25 أبريل, 2022 04:13 am 12:47 pm 04:34 pm 07:37 pm 09:07 pm

الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 04:11 am 12:46 pm 04:35 pm 07:38 pm 09:08 pm

الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 04:10 am 12:46 pm 04:35 pm 07:39 pm 09:09 pm

الخميس 26 28 أبريل, 2022 04:08 am 12:46 pm 04:35 pm 07:40 pm 09:10 pm

الجمعة 27 29 أبريل, 2022 04:06 am 12:46 pm 04:35 pm 07:41 pm 09:11 pm

السبت 28 30 أبريل, 2022 04:04 am 12:46 pm 04:36 pm 07:42 pm 09:12 pm

الأحد 29 01 مايو, 2022 04:03 am 12:46 pm 04:36 pm 07:43 pm 09:13 pm

الاثنين 30 02 مايو, 2022 04:01 am 12:46 pm 04:36 pm 07:44 pm 09:14 pm

امساكية رمضان 2022 في اسطنبول

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأحد 1 03 أبريل, 2022 05:07 am 01:07 pm 04:43 pm 07:31 pm 09:01 pm

الاثنين 2 04 أبريل, 2022 05:05 am 01:07 pm 04:44 pm 07:32 pm 09:02 pm

الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 05:03 am 01:07 pm 04:44 pm 07:33 pm 09:03 pm

الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 05:01 am 01:07 pm 04:45 pm 07:34 pm 09:04 pm

الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:59 am 01:06 pm 04:45 pm 07:35 pm 09:05 pm

الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:57 am 01:06 pm 04:45 pm 07:36 pm 09:06 pm

السبت 7 09 أبريل, 2022 04:55 am 01:06 pm 04:46 pm 07:37 pm 09:07 pm

الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:53 am 01:05 pm 04:46 pm 07:38 pm 09:08 pm

الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:51 am 01:05 pm 04:46 pm 07:39 pm 09:09 pm

الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:49 am 01:05 pm 04:47 pm 07:40 pm 09:10 pm

الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:48 am 01:05 pm 04:47 pm 07:42 pm 09:12 pm

الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:46 am 01:04 pm 04:47 pm 07:43 pm 09:13 pm

الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:44 am 01:04 pm 04:48 pm 07:44 pm 09:14 pm

السبت 14 16 أبريل, 2022 04:42 am 01:04 pm 04:48 pm 07:45 pm 09:15 pm

الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:40 am 01:04 pm 04:48 pm 07:46 pm 09:16 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:38 am 01:03 pm 04:49 pm 07:47 pm 09:17 pm

الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:36 am 01:03 pm 04:49 pm 07:48 pm 09:18 pm

الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:34 am 01:03 pm 04:49 pm 07:49 pm 09:19 pm

الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:32 am 01:03 pm 04:50 pm 07:50 pm 09:20 pm

الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:30 am 01:03 pm 04:50 pm 07:51 pm 09:21 pm

السبت 21 23 أبريل, 2022 04:28 am 01:02 pm 04:50 pm 07:52 pm 09:22 pm

الأحد 22 24 أبريل, 2022 04:26 am 01:02 pm 04:51 pm 07:53 pm 09:23 pm

الاثنين 23 25 أبريل, 2022 04:24 am 01:02 pm 04:51 pm 07:54 pm 09:24 pm

الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 04:23 am 01:02 pm 04:51 pm 07:55 pm 09:25 pm

الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 04:21 am 01:02 pm 04:52 pm 07:56 pm 09:26 pm

الخميس 26 28 أبريل, 2022 04:19 am 01:02 pm 04:52 pm 07:57 pm 09:27 pm

الجمعة 27 29 أبريل, 2022 04:17 am 01:01 pm 04:52 pm 07:58 pm 09:28 pm

السبت 28 30 أبريل, 2022 04:15 am 01:01 pm 04:52 pm 08:00 pm 09:30 pm

الأحد 29 01 مايو, 2022 04:13 am 01:01 pm 04:53 pm 08:01 pm 09:31 pm

الاثنين 30 02 مايو, 2022 04:11 am 01:01 pm 04:53 pm 08:02 pm 09:32 pm