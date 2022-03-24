امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم توقيت الصلوات الخمس طيلة شهر رمضان في بيروت وباقي المناطق خاصة ان عملية البحث عليها متواصلة ولم تتوقف ، وبدا الان الاهالي بزين الشوارع والطرقات بالاضاءات والانارة لاستقبال رمضان.

وقد تعمدنا وضع امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان بسبب الاهتمام الكبير من المواطنين اللبنانيين في التعرف عليها ، لا سيما توقيت السحور والافطار ، وعن تفاصيلها فهي التالي:

امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان وبيروت

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأحد 1 03 أبريل, 2022 04:56 am 12:41 pm 04:15 pm 07:00 pm 08:30 pm

الاثنين 2 04 أبريل, 2022 04:54 am 12:41 pm 04:15 pm 07:01 pm 08:31 pm

الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 04:53 am 12:41 pm 04:16 pm 07:02 pm 08:32 pm

الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 04:51 am 12:40 pm 04:16 pm 07:02 pm 08:32 pm

الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:49 am 12:40 pm 04:16 pm 07:03 pm 08:33 pm

الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:48 am 12:40 pm 04:16 pm 07:04 pm 08:34 pm

السبت 7 09 أبريل, 2022 04:46 am 12:40 pm 04:16 pm 07:05 pm 08:35 pm

الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:45 am 12:39 pm 04:16 pm 07:05 pm 08:35 pm

الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:43 am 12:39 pm 04:16 pm 07:06 pm 08:36 pm

الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:42 am 12:39 pm 04:16 pm 07:07 pm 08:37 pm

الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:40 am 12:39 pm 04:16 pm 07:08 pm 08:38 pm

الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:39 am 12:38 pm 04:17 pm 07:08 pm 08:38 pm

الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:37 am 12:38 pm 04:17 pm 07:09 pm 08:39 pm

السبت 14 16 أبريل, 2022 04:36 am 12:38 pm 04:17 pm 07:10 pm 08:40 pm

الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:34 am 12:38 pm 04:17 pm 07:11 pm 08:41 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:33 am 12:37 pm 04:17 pm 07:11 pm 08:41 pm

الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:31 am 12:37 pm 04:17 pm 07:12 pm 08:42 pm

الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:30 am 12:37 pm 04:17 pm 07:13 pm 08:43 pm

الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:29 am 12:37 pm 04:17 pm 07:14 pm 08:44 pm

الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:27 am 12:37 pm 04:17 pm 07:14 pm 08:44 pm

السبت 21 23 أبريل, 2022 04:26 am 12:36 pm 04:17 pm 07:15 pm 08:45 pm

الأحد 22 24 أبريل, 2022 04:24 am 12:36 pm 04:17 pm 07:16 pm 08:46 pm

الاثنين 23 25 أبريل, 2022 04:23 am 12:36 pm 04:17 pm 07:17 pm 08:47 pm

الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 04:21 am 12:36 pm 04:17 pm 07:18 pm 08:48 pm

الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 04:20 am 12:36 pm 04:17 pm 07:18 pm 08:48 pm

الخميس 26 28 أبريل, 2022 04:19 am 12:36 pm 04:17 pm 07:19 pm 08:49 pm

الجمعة 27 29 أبريل, 2022 04:17 am 12:35 pm 04:17 pm 07:20 pm 08:50 pm

السبت 28 30 أبريل, 2022 04:16 am 12:35 pm 04:18 pm 07:21 pm 08:51 pm

الأحد 29 01 مايو, 2022 04:14 am 12:35 pm 04:18 pm 07:21 pm 08:51 pm

الاثنين 30 02 مايو, 2022 04:13 am 12:35 pm 04:18 pm 07:22 pm 08:52 pm

امساكية رمضان 2022 في بعلبك

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأحد 1 03 أبريل, 2022 04:52 am 12:38 pm 04:13 pm 06:57 pm 08:27 pm

الاثنين 2 04 أبريل, 2022 04:51 am 12:38 pm 04:13 pm 06:58 pm 08:28 pm

الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 04:49 am 12:38 pm 04:13 pm 06:59 pm 08:29 pm

الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 04:48 am 12:38 pm 04:13 pm 07:00 pm 08:30 pm

الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:46 am 12:37 pm 04:13 pm 07:00 pm 08:30 pm

الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:45 am 12:37 pm 04:13 pm 07:01 pm 08:31 pm

السبت 7 09 أبريل, 2022 04:43 am 12:37 pm 04:13 pm 07:02 pm 08:32 pm

الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:42 am 12:37 pm 04:13 pm 07:03 pm 08:33 pm

الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:40 am 12:36 pm 04:13 pm 07:03 pm 08:33 pm

الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:39 am 12:36 pm 04:14 pm 07:04 pm 08:34 pm

الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:37 am 12:36 pm 04:14 pm 07:05 pm 08:35 pm

الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:36 am 12:35 pm 04:14 pm 07:06 pm 08:36 pm

الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:34 am 12:35 pm 04:14 pm 07:06 pm 08:36 pm

السبت 14 16 أبريل, 2022 04:33 am 12:35 pm 04:14 pm 07:07 pm 08:37 pm

الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:31 am 12:35 pm 04:14 pm 07:08 pm 08:38 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:30 am 12:35 pm 04:14 pm 07:09 pm 08:39 pm

الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:28 am 12:34 pm 04:14 pm 07:09 pm 08:39 pm

الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:27 am 12:34 pm 04:14 pm 07:10 pm 08:40 pm

الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:25 am 12:34 pm 04:14 pm 07:11 pm 08:41 pm

الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:24 am 12:34 pm 04:14 pm 07:12 pm 08:42 pm

السبت 21 23 أبريل, 2022 04:22 am 12:34 pm 04:14 pm 07:13 pm 08:43 pm

الأحد 22 24 أبريل, 2022 04:21 am 12:33 pm 04:14 pm 07:13 pm 08:43 pm

الاثنين 23 25 أبريل, 2022 04:20 am 12:33 pm 04:15 pm 07:14 pm 08:44 pm

الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 04:18 am 12:33 pm 04:15 pm 07:15 pm 08:45 pm

الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 04:17 am 12:33 pm 04:15 pm 07:16 pm 08:46 pm

الخميس 26 28 أبريل, 2022 04:15 am 12:33 pm 04:15 pm 07:16 pm 08:46 pm

الجمعة 27 29 أبريل, 2022 04:14 am 12:33 pm 04:15 pm 07:17 pm 08:47 pm

السبت 28 30 أبريل, 2022 04:13 am 12:32 pm 04:15 pm 07:18 pm 08:48 pm

الأحد 29 01 مايو, 2022 04:11 am 12:32 pm 04:15 pm 07:19 pm 08:49 pm

الاثنين 30 02 مايو, 2022 04:10 am 12:32 pm 04:15 pm 07:20 pm 08:50 pm

ونتمنى ان تكون قد نالت المقالة حول امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان التي هي بعنوان اعجابكم .