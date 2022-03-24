امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:42 م
24 مارس 2022
امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان
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امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم توقيت الصلوات الخمس طيلة شهر رمضان في بيروت وباقي المناطق خاصة ان عملية البحث عليها متواصلة ولم تتوقف ، وبدا الان الاهالي بزين الشوارع والطرقات بالاضاءات والانارة لاستقبال رمضان.

وقد تعمدنا وضع امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان بسبب الاهتمام الكبير من المواطنين اللبنانيين في التعرف عليها ، لا سيما توقيت السحور والافطار ، وعن تفاصيلها فهي التالي:

امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان وبيروت

اليوم    رمضان ميلادي فجر    ظهر   عصر  مغرب  عشاء

الأحد   1      03 أبريل, 2022      04:56 am   12:41 pm   04:15 pm   07:00 pm   08:30 pm

الاثنين  2      04 أبريل, 2022      04:54 am   12:41 pm   04:15 pm   07:01 pm   08:31 pm

الثلاثاء 3      05 أبريل, 2022      04:53 am   12:41 pm   04:16 pm   07:02 pm   08:32 pm

الأربعاء 4      06 أبريل, 2022      04:51 am   12:40 pm   04:16 pm   07:02 pm   08:32 pm

الخميس        5      07 أبريل, 2022      04:49 am   12:40 pm   04:16 pm   07:03 pm   08:33 pm

الجمعة 6      08 أبريل, 2022      04:48 am   12:40 pm   04:16 pm   07:04 pm   08:34 pm

السبت  7      09 أبريل, 2022      04:46 am   12:40 pm   04:16 pm   07:05 pm   08:35 pm

الأحد   8      10 أبريل, 2022      04:45 am   12:39 pm   04:16 pm   07:05 pm   08:35 pm

الاثنين  9      11 أبريل, 2022      04:43 am   12:39 pm   04:16 pm   07:06 pm   08:36 pm

الثلاثاء 10     12 أبريل, 2022      04:42 am   12:39 pm   04:16 pm   07:07 pm   08:37 pm

الأربعاء 11     13 أبريل, 2022      04:40 am   12:39 pm   04:16 pm   07:08 pm   08:38 pm

الخميس        12     14 أبريل, 2022      04:39 am   12:38 pm   04:17 pm   07:08 pm   08:38 pm

الجمعة 13     15 أبريل, 2022      04:37 am   12:38 pm   04:17 pm   07:09 pm   08:39 pm

السبت  14     16 أبريل, 2022      04:36 am   12:38 pm   04:17 pm   07:10 pm   08:40 pm

الأحد   15     17 أبريل, 2022      04:34 am   12:38 pm   04:17 pm   07:11 pm   08:41 pm

اليوم    رمضان ميلادي فجر    ظهر   عصر  مغرب  عشاء

الاثنين  16     18 أبريل, 2022      04:33 am   12:37 pm   04:17 pm   07:11 pm   08:41 pm

الثلاثاء 17     19 أبريل, 2022      04:31 am   12:37 pm   04:17 pm   07:12 pm   08:42 pm

الأربعاء 18     20 أبريل, 2022      04:30 am   12:37 pm   04:17 pm   07:13 pm   08:43 pm

الخميس        19     21 أبريل, 2022      04:29 am   12:37 pm   04:17 pm   07:14 pm   08:44 pm

الجمعة 20     22 أبريل, 2022      04:27 am   12:37 pm   04:17 pm   07:14 pm   08:44 pm

السبت  21     23 أبريل, 2022      04:26 am   12:36 pm   04:17 pm   07:15 pm   08:45 pm

الأحد   22     24 أبريل, 2022      04:24 am   12:36 pm   04:17 pm   07:16 pm   08:46 pm

الاثنين  23     25 أبريل, 2022      04:23 am   12:36 pm   04:17 pm   07:17 pm   08:47 pm

الثلاثاء 24     26 أبريل, 2022      04:21 am   12:36 pm   04:17 pm   07:18 pm   08:48 pm

الأربعاء 25     27 أبريل, 2022      04:20 am   12:36 pm   04:17 pm   07:18 pm   08:48 pm

الخميس        26     28 أبريل, 2022      04:19 am   12:36 pm   04:17 pm   07:19 pm   08:49 pm

الجمعة 27     29 أبريل, 2022      04:17 am   12:35 pm   04:17 pm   07:20 pm   08:50 pm

السبت  28     30 أبريل, 2022      04:16 am   12:35 pm   04:18 pm   07:21 pm   08:51 pm

الأحد   29     01 مايو, 2022       04:14 am   12:35 pm   04:18 pm   07:21 pm   08:51 pm

الاثنين  30     02 مايو, 2022       04:13 am   12:35 pm   04:18 pm   07:22 pm   08:52 pm

فوانيس رمضان.jpg

 

امساكية رمضان 2022 في بعلبك

اليوم    رمضان ميلادي فجر    ظهر   عصر  مغرب  عشاء

الأحد   1      03 أبريل, 2022      04:52 am   12:38 pm   04:13 pm   06:57 pm   08:27 pm

الاثنين  2      04 أبريل, 2022      04:51 am   12:38 pm   04:13 pm   06:58 pm   08:28 pm

الثلاثاء 3      05 أبريل, 2022      04:49 am   12:38 pm   04:13 pm   06:59 pm   08:29 pm

الأربعاء 4      06 أبريل, 2022      04:48 am   12:38 pm   04:13 pm   07:00 pm   08:30 pm

الخميس        5      07 أبريل, 2022      04:46 am   12:37 pm   04:13 pm   07:00 pm   08:30 pm

الجمعة 6      08 أبريل, 2022      04:45 am   12:37 pm   04:13 pm   07:01 pm   08:31 pm

السبت  7      09 أبريل, 2022      04:43 am   12:37 pm   04:13 pm   07:02 pm   08:32 pm

الأحد   8      10 أبريل, 2022      04:42 am   12:37 pm   04:13 pm   07:03 pm   08:33 pm

الاثنين  9      11 أبريل, 2022      04:40 am   12:36 pm   04:13 pm   07:03 pm   08:33 pm

الثلاثاء 10     12 أبريل, 2022      04:39 am   12:36 pm   04:14 pm   07:04 pm   08:34 pm

الأربعاء 11     13 أبريل, 2022      04:37 am   12:36 pm   04:14 pm   07:05 pm   08:35 pm

الخميس        12     14 أبريل, 2022      04:36 am   12:35 pm   04:14 pm   07:06 pm   08:36 pm

الجمعة 13     15 أبريل, 2022      04:34 am   12:35 pm   04:14 pm   07:06 pm   08:36 pm

السبت  14     16 أبريل, 2022      04:33 am   12:35 pm   04:14 pm   07:07 pm   08:37 pm

الأحد   15     17 أبريل, 2022      04:31 am   12:35 pm   04:14 pm   07:08 pm   08:38 pm

اليوم    رمضان ميلادي فجر    ظهر   عصر  مغرب  عشاء

الاثنين  16     18 أبريل, 2022      04:30 am   12:35 pm   04:14 pm   07:09 pm   08:39 pm

الثلاثاء 17     19 أبريل, 2022      04:28 am   12:34 pm   04:14 pm   07:09 pm   08:39 pm

الأربعاء 18     20 أبريل, 2022      04:27 am   12:34 pm   04:14 pm   07:10 pm   08:40 pm

الخميس        19     21 أبريل, 2022      04:25 am   12:34 pm   04:14 pm   07:11 pm   08:41 pm

الجمعة 20     22 أبريل, 2022      04:24 am   12:34 pm   04:14 pm   07:12 pm   08:42 pm

السبت  21     23 أبريل, 2022      04:22 am   12:34 pm   04:14 pm   07:13 pm   08:43 pm

الأحد   22     24 أبريل, 2022      04:21 am   12:33 pm   04:14 pm   07:13 pm   08:43 pm

الاثنين  23     25 أبريل, 2022      04:20 am   12:33 pm   04:15 pm   07:14 pm   08:44 pm

الثلاثاء 24     26 أبريل, 2022      04:18 am   12:33 pm   04:15 pm   07:15 pm   08:45 pm

الأربعاء 25     27 أبريل, 2022      04:17 am   12:33 pm   04:15 pm   07:16 pm   08:46 pm

الخميس        26     28 أبريل, 2022      04:15 am   12:33 pm   04:15 pm   07:16 pm   08:46 pm

الجمعة 27     29 أبريل, 2022      04:14 am   12:33 pm   04:15 pm   07:17 pm   08:47 pm

السبت  28     30 أبريل, 2022      04:13 am   12:32 pm   04:15 pm   07:18 pm   08:48 pm

الأحد   29     01 مايو, 2022       04:11 am   12:32 pm   04:15 pm   07:19 pm   08:49 pm

الاثنين  30     02 مايو, 2022       04:10 am   12:32 pm   04:15 pm   07:20 pm   08:50 pm

ونتمنى ان تكون قد نالت المقالة حول امساكية شهر رمضان 2022 في لبنان التي هي بعنوان اعجابكم .

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