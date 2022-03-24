اسعار العملات الرقمية المشفرة.. بيتكوين بلغت 43,127 دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 25 مارس 2022 ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.96 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.57% عن اليوم الماضي.

و تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.70%، ما يعادل انخفاض قدره 0.27% عن اليوم الماضي.

و فيما يلي أسعار العملات المشفرة كما جاءت اليوم:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.98% لتسجل نحو 43,127 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.19% لتسجل نحو 3,048 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.24% لتسجل نحو 411 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.74% لتسجل نحو 0.8377 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 17.12% لتسجل نحو 1.14 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.80% لتسجل نحو 95 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.95% لتسجل نحو 97 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 0.59% لتسجل نحو 85 دولار.