اسعار العملات الرقمية المشفرة.. بيتكوين بلغت 43,127 دولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:15 م
24 مارس 2022
بيتكوين
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شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 25 مارس 2022 ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.96 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.57% عن اليوم الماضي.

و تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.70%، ما يعادل انخفاض قدره 0.27% عن اليوم الماضي.

و فيما يلي أسعار العملات المشفرة كما جاءت اليوم:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.98% لتسجل نحو 43,127 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.19%  لتسجل نحو 3,048 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01%  لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.24% لتسجل نحو 411 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.74% لتسجل نحو 0.8377 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 17.12% لتسجل نحو 1.14 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.80% لتسجل نحو 95 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.95% لتسجل نحو 97 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX)  بنسبة 0.59% لتسجل نحو 85 دولار.

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