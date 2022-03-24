بايدن يتعهد بالتصدي لروسيا حال استخدمت هذا السلاح

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس،" اتعهد بالتصدي لروسيا في حال أقدمت على استخدام السلاح الكيميائي في أوكرانيا".

وأكد بايدن، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن بلاده سترد بايدن حال استخدمت موسكو الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن طبيعة الرد ستكون رهنا بطبيعة هذا الاستخدام".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه أبلغ نظيره الصيني، شي جين بينغ، بتحمل تبعات أي دعم تقدمه بكين لروسيا التي أطلقت عمليات عسكرية بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وذكر بايدن أنه يعتقد أنه يجب استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، قائلا إن الموضوع طُرح خلال اجتماعاته مع قادة العالم في بروكسل.