د. عليان: أسرى الجهاد الإسلامي سيدرسون الخطوات القادمة للوصول إلى حقوقهم

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان، اليوم، أن إدارة المعتقلات تدفع فاتورة نجاح أسرى حركة الجهاد الإسلامي في عملية "انتزاع الحرية" من جلبوع.

وقال د. عليان لقناة "فلسطين اليوم": "أسرى حركة الجهاد الإسلامي سيدرسون الخطوات القادمة حتى الوصول إلى حقوقهم"، موضحًا أن إدارة المعتقلات تريد الاستفراد بأسرى حركة الجهاد الإسلامي، لذا يجب زيادة الضغط الشعبي.

وأشار إلى أن الحركة الأسيرة لن تترك أسرى حركة الجهاد الإسلامي وحدهم في الميدان، مضيفًا "الشارع الفلسطيني جاهز لمواصلة الحراك من أجل دعم الأسرى".

ولفت د. عليان إلى أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي شكلوا عامل تهديد للاحتلال قبل عملية "انتزاع الحرية" وبعدها.