امساكية شهر رمضان المبارك 2022 في غزة والقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 م
24 مارس 2022
امساكية شهر رمضان المبارك 2022 في غزة والقدس
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امساكية شهر رمضان المبارك 2022 في غزة ، ومع اقتراب حلول رمضان بداية ابريل المقبل فقد بدا الأهلي في القطاع بالبحث عبر محركات الانترنت عن توقيت الصلوات ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة .

والان يمكن لجميع الأشخاص معرفة أوقات امساكية شهر رمضان 2022 في غزة بمجرد الانتهاء من هذه المقالة وفي نهاية السطور وضعنا لكم دعاء استقبال رمضان ، وعن التفاصيل فهو التالي:

امساكية رمضان 2022 في غزة

اليوم     رمضان  ميلادي   صلاة الفجر       الشروق  صلاة الظهر       صلاة العصر      صلاة المغرب      صلاة العشاء

الأحد    1        03 أبريل، 2022  05:09 ص       06:37 ص       12:53 م          04:26 م          07:10 م          08:40 م

الأثنين   2        04 أبريل، 2022  05:08 ص       06:36 ص       12:53 م          04:26 م          07:10 م          08:40 م

الثلاثاء   3        05 أبريل، 2022  05:07 ص       06:34 ص       12:53 م          04:26 م          07:11 م          08:41 م

الأربعاء  4        06 أبريل، 2022  05:05 ص       06:33 ص       12:52 م          04:26 م          07:12 م          08:42 م

الخميس  5        07 أبريل، 2022  05:04 ص       06:32 ص       12:52 م          04:26 م          07:12 م          08:42 م

الجمعة   6        08 أبريل، 2022  05:02 ص       06:31 ص       12:52 م          04:26 م          07:13 م          08:43 م

السبت    7        09 أبريل، 2022  05:01 ص       06:29 ص       12:52 م          04:26 م          07:14 م          08:44 م

الأحد    8        10 أبريل، 2022  04:59 ص       06:28 ص       12:51 م          04:26 م          07:14 م          08:44 م

الأثنين   9        11 أبريل، 2022  04:58 ص       06:27 ص       12:51 م          04:26 م          07:15 م          08:45 م

الثلاثاء   10      12 أبريل، 2022  04:57 ص       06:26 ص       12:51 م          04:26 م          07:16 م          08:46 م

الأربعاء  11      13 أبريل، 2022  04:55 ص       06:25 ص       12:50 م          04:26 م          07:16 م          08:46 م

الخميس  12      14 أبريل، 2022  04:54 ص       06:23 ص       12:50 م          04:26 م          07:17 م          08:47 م

الجمعة   13      15 أبريل، 2022  04:52 ص       06:22 ص       12:50 م          04:26 م          07:18 م          08:48 م

السبت    14      16 أبريل، 2022  04:51 ص       06:21 ص       12:50 م          04:26 م          07:18 م          08:48 م

الأحد    15      17 أبريل، 2022  04:50 ص       06:20 ص       12:49 م          04:26 م          07:19 م          08:49 م

الأثنين   16      18 أبريل، 2022  04:48 ص       06:19 ص       12:49 م          04:26 م          07:20 م          08:50 م

الثلاثاء   17      19 أبريل، 2022  04:47 ص       06:18 ص       12:49 م          04:26 م          07:20 م          08:50 م

الأربعاء  18      20 أبريل، 2022  04:46 ص       06:17 ص       12:49 م          04:26 م          07:21 م          08:51 م

الخميس  19      21 أبريل، 2022  04:44 ص       06:16 ص       12:49 م          04:26 م          07:22 م          08:52 م

الجمعة   20      22 أبريل، 2022  04:43 ص       06:14 ص       12:48 م          04:26 م          07:22 م          08:52 م

السبت    21      23 أبريل، 2022  04:41 ص       06:13 ص       12:48 م          04:26 م          07:23 م          08:53 م

الأحد    22      24 أبريل، 2022  04:40 ص       06:12 ص       12:48 م          04:26 م          07:24 م          08:54 م

الأثنين   23      25 أبريل، 2022  04:39 ص       06:11 ص       12:48 م          04:26 م          07:24 م          08:54 م

الثلاثاء   24      26 أبريل، 2022  04:37 ص       06:10 ص       12:48 م          04:26 م          07:25 م          08:55 م

الأربعاء  25      27 أبريل، 2022  04:36 ص       06:09 ص       12:47 م          04:26 م          07:26 م          08:56 م

الخميس  26      28 أبريل، 2022  04:35 ص       06:08 ص       12:47 م          04:26 م          07:26 م          08:56 م

الجمعة   27      29 أبريل، 2022  04:34 ص       06:07 ص       12:47 م          04:26 م          07:27 م          08:57 م

السبت    28      30 أبريل، 2022  04:32 ص       06:06 ص       12:47 م          04:26 م          07:28 م          08:58 م

الأحد    29      01 مايو، 2022  04:31 ص       06:05 ص       12:47 م          04:26 م          07:29 م          08:59 م

الأثنين   30      02 مايو، 2022  04:30 ص       06:04 ص       12:47 م          04:26 م          07:29 م          08:59 م  

امساكية رمضان 2022 في القدس

اليوم     رمضان  ميلادي   صلاة الفجر       الشروق  صلاة الظهر       صلاة العصر      صلاة المغرب      صلاة العشاء

الأحد    1        03 أبريل، 2022  05:06 ص       06:34 ص       12:50 م          04:23 م          07:07 م          08:37 م

الأثنين   2        04 أبريل، 2022  05:05 ص       06:32 ص       12:50 م          04:23 م          07:07 م          08:37 م

الثلاثاء   3        05 أبريل، 2022  05:03 ص       06:31 ص       12:50 م          04:23 م          07:08 م          08:38 م

الأربعاء  4        06 أبريل، 2022  05:02 ص       06:30 ص       12:49 م          04:23 م          07:09 م          08:39 م

الخميس  5        07 أبريل، 2022  05:00 ص       06:29 ص       12:49 م          04:23 م          07:09 م          08:39 م

الجمعة   6        08 أبريل، 2022  04:59 ص       06:27 ص       12:49 م          04:23 م          07:10 م          08:40 م

السبت    7        09 أبريل، 2022  04:57 ص       06:26 ص       12:49 م          04:23 م          07:11 م          08:41 م

الأحد    8        10 أبريل، 2022  04:56 ص       06:25 ص       12:48 م          04:23 م          07:11 م          08:41 م

الأثنين   9        11 أبريل، 2022  04:55 ص       06:24 ص       12:48 م          04:23 م          07:12 م          08:42 م

الثلاثاء   10      12 أبريل، 2022  04:53 ص       06:23 ص       12:48 م          04:23 م          07:13 م          08:43 م

الأربعاء  11      13 أبريل، 2022  04:52 ص       06:21 ص       12:47 م          04:23 م          07:13 م          08:43 م

الخميس  12      14 أبريل، 2022  04:50 ص       06:20 ص       12:47 م          04:23 م          07:14 م          08:44 م

الجمعة   13      15 أبريل، 2022  04:49 ص       06:19 ص       12:47 م          04:23 م          07:15 م          08:45 م

السبت    14      16 أبريل، 2022  04:47 ص       06:18 ص       12:47 م          04:23 م          07:16 م          08:46 م

الأحد    15      17 أبريل، 2022  04:46 ص       06:17 ص       12:46 م          04:23 م          07:16 م          08:46 م

الأثنين   16      18 أبريل، 2022  04:45 ص       06:16 ص       12:46 م          04:23 م          07:17 م          08:47 م

الثلاثاء   17      19 أبريل، 2022  04:43 ص       06:14 ص       12:46 م          04:23 م          07:18 م          08:48 م

الأربعاء  18      20 أبريل، 2022  04:42 ص       06:13 ص       12:46 م          04:23 م          07:18 م          08:48 م

الخميس  19      21 أبريل، 2022  04:41 ص       06:12 ص       12:46 م          04:23 م          07:19 م          08:49 م

الجمعة   20      22 أبريل، 2022  04:39 ص       06:11 ص       12:45 م          04:23 م          07:20 م          08:50 م

السبت    21      23 أبريل، 2022  04:38 ص       06:10 ص       12:45 م          04:23 م          07:20 م          08:50 م

الأحد    22      24 أبريل، 2022  04:36 ص       06:09 ص       12:45 م          04:23 م          07:21 م          08:51 م

الأثنين   23      25 أبريل، 2022  04:35 ص       06:08 ص       12:45 م          04:23 م          07:22 م          08:52 م

الثلاثاء   24      26 أبريل، 2022  04:34 ص       06:07 ص       12:45 م          04:23 م          07:22 م          08:52 م

الأربعاء  25      27 أبريل، 2022  04:32 ص       06:06 ص       12:44 م          04:23 م          07:23 م          08:53 م

الخميس  26      28 أبريل، 2022  04:31 ص       06:05 ص       12:44 م          04:23 م          07:24 م          08:54 م

الجمعة   27      29 أبريل، 2022  04:30 ص       06:04 ص       12:44 م          04:23 م          07:25 م          08:55 م

السبت    28      30 أبريل، 2022  04:29 ص       06:03 ص       12:44 م          04:23 م          07:25 م          08:55 م

الأحد    29      01 مايو، 2022  04:27 ص       06:02 ص       12:44 م          04:23 م          07:26 م          08:56 م

الأثنين   30      02 مايو، 2022  04:26 ص       06:01 ص       12:44 م          04:23 م          07:27 م          08:57 م

دعاء استقبال رمضان

 

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