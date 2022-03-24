امساكية شهر رمضان المبارك 2022 في غزة والقدس

امساكية شهر رمضان المبارك 2022 في غزة ، ومع اقتراب حلول رمضان بداية ابريل المقبل فقد بدا الأهلي في القطاع بالبحث عبر محركات الانترنت عن توقيت الصلوات ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة .

والان يمكن لجميع الأشخاص معرفة أوقات امساكية شهر رمضان 2022 في غزة بمجرد الانتهاء من هذه المقالة وفي نهاية السطور وضعنا لكم دعاء استقبال رمضان ، وعن التفاصيل فهو التالي:

امساكية رمضان 2022 في غزة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:09 ص 06:37 ص 12:53 م 04:26 م 07:10 م 08:40 م

الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:08 ص 06:36 ص 12:53 م 04:26 م 07:10 م 08:40 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:07 ص 06:34 ص 12:53 م 04:26 م 07:11 م 08:41 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:05 ص 06:33 ص 12:52 م 04:26 م 07:12 م 08:42 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 05:04 ص 06:32 ص 12:52 م 04:26 م 07:12 م 08:42 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 05:02 ص 06:31 ص 12:52 م 04:26 م 07:13 م 08:43 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 05:01 ص 06:29 ص 12:52 م 04:26 م 07:14 م 08:44 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:59 ص 06:28 ص 12:51 م 04:26 م 07:14 م 08:44 م

الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:58 ص 06:27 ص 12:51 م 04:26 م 07:15 م 08:45 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:57 ص 06:26 ص 12:51 م 04:26 م 07:16 م 08:46 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:55 ص 06:25 ص 12:50 م 04:26 م 07:16 م 08:46 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:54 ص 06:23 ص 12:50 م 04:26 م 07:17 م 08:47 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:52 ص 06:22 ص 12:50 م 04:26 م 07:18 م 08:48 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:51 ص 06:21 ص 12:50 م 04:26 م 07:18 م 08:48 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:50 ص 06:20 ص 12:49 م 04:26 م 07:19 م 08:49 م

الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:48 ص 06:19 ص 12:49 م 04:26 م 07:20 م 08:50 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:47 ص 06:18 ص 12:49 م 04:26 م 07:20 م 08:50 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:46 ص 06:17 ص 12:49 م 04:26 م 07:21 م 08:51 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:44 ص 06:16 ص 12:49 م 04:26 م 07:22 م 08:52 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:43 ص 06:14 ص 12:48 م 04:26 م 07:22 م 08:52 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:41 ص 06:13 ص 12:48 م 04:26 م 07:23 م 08:53 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:40 ص 06:12 ص 12:48 م 04:26 م 07:24 م 08:54 م

الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:39 ص 06:11 ص 12:48 م 04:26 م 07:24 م 08:54 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:37 ص 06:10 ص 12:48 م 04:26 م 07:25 م 08:55 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:36 ص 06:09 ص 12:47 م 04:26 م 07:26 م 08:56 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:35 ص 06:08 ص 12:47 م 04:26 م 07:26 م 08:56 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:34 ص 06:07 ص 12:47 م 04:26 م 07:27 م 08:57 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:32 ص 06:06 ص 12:47 م 04:26 م 07:28 م 08:58 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:31 ص 06:05 ص 12:47 م 04:26 م 07:29 م 08:59 م

الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:30 ص 06:04 ص 12:47 م 04:26 م 07:29 م 08:59 م

امساكية رمضان 2022 في القدس

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:06 ص 06:34 ص 12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:05 ص 06:32 ص 12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:03 ص 06:31 ص 12:50 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:02 ص 06:30 ص 12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 05:00 ص 06:29 ص 12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:59 ص 06:27 ص 12:49 م 04:23 م 07:10 م 08:40 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:57 ص 06:26 ص 12:49 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:56 ص 06:25 ص 12:48 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م

الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:55 ص 06:24 ص 12:48 م 04:23 م 07:12 م 08:42 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:53 ص 06:23 ص 12:48 م 04:23 م 07:13 م 08:43 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:52 ص 06:21 ص 12:47 م 04:23 م 07:13 م 08:43 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:50 ص 06:20 ص 12:47 م 04:23 م 07:14 م 08:44 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:49 ص 06:19 ص 12:47 م 04:23 م 07:15 م 08:45 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:47 ص 06:18 ص 12:47 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:46 ص 06:17 ص 12:46 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:45 ص 06:16 ص 12:46 م 04:23 م 07:17 م 08:47 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:43 ص 06:14 ص 12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:42 ص 06:13 ص 12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:41 ص 06:12 ص 12:46 م 04:23 م 07:19 م 08:49 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:39 ص 06:11 ص 12:45 م 04:23 م 07:20 م 08:50 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:38 ص 06:10 ص 12:45 م 04:23 م 07:20 م 08:50 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:36 ص 06:09 ص 12:45 م 04:23 م 07:21 م 08:51 م

الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:35 ص 06:08 ص 12:45 م 04:23 م 07:22 م 08:52 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:34 ص 06:07 ص 12:45 م 04:23 م 07:22 م 08:52 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:32 ص 06:06 ص 12:44 م 04:23 م 07:23 م 08:53 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:31 ص 06:05 ص 12:44 م 04:23 م 07:24 م 08:54 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:30 ص 06:04 ص 12:44 م 04:23 م 07:25 م 08:55 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:29 ص 06:03 ص 12:44 م 04:23 م 07:25 م 08:55 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:27 ص 06:02 ص 12:44 م 04:23 م 07:26 م 08:56 م

الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:26 ص 06:01 ص 12:44 م 04:23 م 07:27 م 08:57 م

دعاء استقبال رمضان