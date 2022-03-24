القوات الشيشانية تسيطر على مدينة ماريوبول

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الخميس، عن سيطرة مقاتلي قوات الشيشان في الجيش الروسي على مبنى إدارة مدينة ماريوبول الاستراتيجية جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال قديروف في منشور على "تلغرام"، يوم الخميس إن "الشباب أبلغونا بأنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول ورفعوا علمنا فوقه".

يذكر أن القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحاصر مدينة ماريوبول الميناء البحري الهام منذ 7 مارس الجاري.

وانطلقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بعد أن علمت موسكو أن كييف تنوي الانضمام إلى حلف الناتو.